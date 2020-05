Siamo entrati nel mese di Maggio e anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox domani Martedì 12 maggio: classifica dei segni

Ariete:

Finalmente dopo varie giornate faticose in amore adesso le cose iniziano ad andare per il verso giusto. Bene anche i rapporti in famiglia e con gli amici. Sul lavoro cercate di essere positivi e di non allontanare gli altri.

Toro:

Domani avrete Marte contrario che vi creerà qualche problema, ma presto non sarà più in opposizione. In amore meglio evitare le liti, specialmente con Venere favorevole. Siete più fiduciosi per quanto riguarda il futuro.

Gemelli:

Quello che state vivendo è un momento di recupero, specialmente in amore. Marte porta un po’ di agitazione, ma cercate di mantenere la calma e godervi le emozioni. Nel lavoro qualche dubbio.

Cancro:

L’oroscopo di domani di Paolo Fox vi dice che domani sarete un po’ agitati a causa dello stress che avete accumulato nei giorni scorsi. Cercate di evitare discussioni e problemi sia in famiglia che con il partner.

Leone:

L’oroscopo di domani di Paolo Fox vi dice che la prima parte della settimana sarà buona mentre poi le cose iniziano a peggiorare nelle ore pomeridiane. Il lavoro potrebbe portare qualche problema, questo anche a causa di Marte opposto. Cercate di non essere ansiosi.

Vergine:

Domani dovrete fare particolare attenzione all’amore, soprattutto se state vivendo due storie contemporaneamente. Questo ovviamente potrebbe causarvi dei problemi irreparabili in coppia. Ritardi sul lavoro.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che avrete qualche ritardo in amore per cui è meglio evitare le discussioni. Bene il lavoro, possibili anche cambiamenti e novità positive.

Scorpione:

Il pomeriggio potrebbe portare qualche problema. In amore avete bisogno di lasciarvi andare alle emozioni: avete voglia di conoscere nuove persone, ma allo stesso tempo qualcosa vi blocca. Attenzione alle finanze.

Sagittario:

State vivendo un periodo non facile per quanto riguarda l’amore che al momento è sottotono: alcune coppie potrebbero discutere. Prima di prendere decisioni impegnative, specialmente nel lavoro, sarebbe meglio riflettere bene.

Capricorno:

In questo periodo vi sentite in difficoltà: è vero che non tutto va come vorreste e che volete fare attenzione, ma non lasciatevi prendere dalla negatività.

Acquario:

State vivendo un momento molto buono per l’amore. In questo periodo potreste prendere scelte importanti, sia in ambito sentimentale che non. Nel lavoro i vostri sforzi potranno essere riconosciuti.

Pesci:

E’ il momento di capire che direzione prendere in amore, solo le storie che ne valgono la pena andranno avanti. Nel lavoro qualche ritardo.