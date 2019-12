La giornata di oggi vi è andata bene o male astrologicamente parlando? Qualunque sia la risposta adesso non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Lunedí 9 Dicembre: classifica dei segni

Ariete:

Buone notizie amici dell’Ariete dal momento che la vostra settimana inizia in maniera positiva. A fare scintille soprattutto l’amore dal momento che la passione si risveglia, ma fate attenzione se ci sono situazioni da risolvere.

Toro:

Avete dalla vostra parte non solo la Luna ma anche Venere, Giove e Saturno che vi faranno andare le cose a gonfie vele sul lavoro. Però siete anche molto affaticati e un po’ nervosi.

Gemelli:

Il vostro oroscopo di domani sarà abbastanza piatto: ormai il peggio ve lo siete lasciati alle spalle e adesso potete ottenere qualche buon risultato entro i primi mesi del prossimo anno. Cercate di non essere pessimista in amore.

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che questa che sta per iniziare sarà una settimana di recupero. La giornata di domani si aprirá peró a rilento e sottotono, magari anche con qualche piccolo contrasto con qualcuno.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che la giornata di domani sarà potivia soprattutto per quanto riguarda l’amore. Non sottovalutate i nuovi incontri e le nuove conoscenze. Buone prospettive anche in ambito lavorativo ed economico.

Vergine:

Cercate di sfruttare questo lunedì per avanzare richieste, fare progetti o mettere in chiaro il vostro pensiero. Da mercoledì il cielo sarà meno sereno nei vostri i confronti per cui parlate ora. In amore ci sono buone opportunità per conquistare una persona che vi interessa.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che sará una giornata un po’ agitata in ambito lavorativo in cui vi sentite poco apprezzati. Cercate di non riversare l’agitazione nei sentimenti ma, al contrario, cercate di recuperare in amore dedicandovi di più al partner.

Scorpione:

Domani cercate di non essere pessimisti e provate a cambiare il vostro punto di vista. Già nei prossimi giorni si recupera sia sul lavoro che in ambito finanziario, anche se la Luna contraria suggerisce cautela con i soldi.

Sagittario:

Giornata importante ma anche piena di responsabilità in cui vi viene la voglia di fuggire lontano. Visto che non potete farlo, cercate di resistere, perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo!

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che quella di domami sarà una giornata positiva sia a livello umorale che pratico. Cercate di risolvere qualche problema, recuperate un progetto o avvicinatevi a qualcuno tra oggi e domani.

Pesci:

Giornata di recupero quella di domani in cui l’entusiasmo e la voglia di fare saranno predominanti. Sul lavoro ci potranno essere dei chiarimenti.

Acquario:

Giornata un po’ agitata e nervosa quella di domani ma è una fase che passerà molto velocemente. Solo per oggi ci sono dei ritardi, dei contrattempi che potrebbero innervosirvi. Siate pazienti.