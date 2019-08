Questa giornata sta volgendo pian piano al termine. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Lunedì 5 Agosto: Classifica dei segni

Ariete:

Siete fortunati ad avere intorno a voi persone che vi vogliono bene. La vostra voglia di fare e la vostra ispirazione vi aiuteranno a mettervi in luce anche in ambito lavorativo.

Toro:

Turbamenti in amore, in particolare per coloro i quali hanno fatto qualche conoscenza di recente che potrebbe avervi destabilizzato. Se siete single, invece, la situazione potrebbe essere praticamente ribaltata.

Gemelli:

Potreste avvertire qualche piccolo problemino economico, anche per le tante spese affrontate in questo fine settimana. Dedicatevi all’amore, ai sentimenti e alle amicizie perchè c’è chi si sente un po’ trascurato.

Cancro:

State pensando in maniera concreta al vostro futuro e a cercare di dare formai ai vostri progetti futuri. Cercate di mettere in campo la vostra organizzazione, solo così riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

Leone:

In amore potrebbero esserci alcuni ostacoli, cercate di tendere la mano al partner e riuscirete a superarlo. Qualcuno potrebbe soffrire anche di lontananza ma cercate di avere fiducia nel futuro.

Vergine:

Presto potrebbero arrivare delle importanti novità nella vostra vita a livello professionale. Il vostro partner potreste farmi una sorpresa che non vi sareste mai aspettato. Non pensate che stia cercando di farsi perdonare, vi sta solo dimostrando il suo amore.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox domani rivela che dovete imparare a riconoscere i vostri errori. Intorno a voi c’è chi può pensare che siete egoisti perchè non fate mai un passo indietro. E’ giunto il momento di dimostrargli il contrario.

Scorpione:

Nella serata di domani finalmente riuscirete a chiarire con il partner o risolverete un problema che vi trascinata da un po’ di tempo. Potrebbe farsi sentire un po’ di stress e di tensione dovute ad un fine settimana molto intenso.

Sagittario:

In famiglia sei riuscito a trovare un certo equilibrio. In molti si stanno lanciando in una nuova avventura sentimentale che sarà capace di regalarvi piacevoli sensazioni e nuove emozioni.

Capricorno:

Finalmente nella giornata di domani potrebbero esserci buone notizie. La vostra esperienza potrebbe essere un arma importante da utilizzare in questo inizio di settimana in ambito lavorativo.

Acquario:

Cercate di essere meno pretestuosi e di essere un pochino più comprensivi nei confronti di chi vi sta intorno. In amore e in amicizia i rapporti si vanno automaticamente consolidando e questo vi fornisce quelle sicurezze che non fanno mai male.

Pesci:

Non avete mai paura di prendervi la responsabilità ma prima pensate alle possibili conseguenze legate alle vostre scelte. Non dovete necessariamente accettare qualsiasi offerta, potete anche rifletterci meglio e chiedere maggiori delucidazioni