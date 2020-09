Siamo appena entrati nel mese di settembre e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Lunedì 28 settembre: amore, salute e lavoro

Ariete:

Buone notizie in amore: incontri favoriti e se avete voglia di vivere un’emozione datevi da fare ora. Sul fronte lavoro, chi fa da tempo la stessa attività deve fare una scelta. Alcune situazioni familiari dalla primavera sono cambiate: c’è chi deve sostituire qualcuno. State attento anche ai problemi legali ed economici.

Toro:

La mattinata non partirà nel migliore dei modi, il pomeriggio sarà migliore. Il mese si conclude con qualche difficoltà e ostacolo da superare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, questo e lo studio sono favoriti tra settembre e novembre.

Gemelli:

Pomeriggio con un pò di tensioni in amore. Avrai qualche piccolo problema. Anche sul fronte lavoro, cerca di stare sereno: è meglio evitare qualsiasi tipo di stress, almeno fino alle prossime 48 ore.

Cancro:

L’Oroscopo Paolo Fox domani indica che sono in arrivo buone notizie per l’amore. La fine di questo mese potrebbe portare qualcosa di nuovo e di intrigante. Sul fronte lavoro, sappi che i tuoi sforzi non saranno vani. Presto potrai dare vita a un nuovo progetto.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox domani segnala che siete un pò intransigenti in amore: forse siete solo stanchi di ripetere sempre le stesse cose. Sul lavoro avete ora tempo e modo di studiare nuove strategie. Saranno vincenti.

Vergine:

Le coppie che hanno avuto qualche problema tra marzo e luglio ora posso tirare un sospiro di sollievo. Il periodo peggiore è andato. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone notizie: può arrivare un’occasione da prendere in considerazione.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox domani specifica che La Luna è ancora favorevole, pomeriggio interessante per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, mantienete la calma e accettate una proposta solo se davvero ne vale la pena.

Scorpione:

Ottime notizie per i sentimenti: Mercurio entra nel vostro segno. Sul lavoro siete un pò stressati e questo vi crea qualche problemino. Ma nel pomeriggio la situazione migliora: dedicate un pò di tempo a te stesso.

Sagittario:

Periodo intrigante per l’amore con Luna che al mattino è davvero valida. Per quanto riguarda il lavoro avete tanti dubbi e molte risposte.

Capricorno:

Quella di domani sarà una giornata interessante per i nuovi incontri. Fate attenzione ai rapporti di vecchia data, soprattutto a quelli che sono stati messi a dura prova ad agosto. Sul fronte lavoro cercate di tenere sotto controllo la situazione.

Acquario:

In amore torna qualche discussione per motivi economici. Inoltre, da domani Mercurio inizia un transito opposto. Sul fronte lavoro questo è un periodo particolare: vorreste dare una svolta alla vostra vita.

Pesci:

Buone notizie per i sentimenti. La Luna è nel tuo segno da oggi pomeriggio. Sul fronte lavoro, chi ha un’attività in proprio vivrà delle belle novità.