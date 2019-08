Questa giornata sta volgendo pian piano al termine. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Lunedì 26 Agosto: Previsioni segno per segno

Ariete:

La giornata di domani inizia con il transito del Sole nel tuo segno molto interessante. Inoltre l’ottimo aspetto di Marte ti aiuterà anche a vivere in maniera più coinvolgente ed attiva i sentimenti.

Toro:

Potresti risentire di un lieve calo fisico, determinato dal fatto che ti stai impegnando molto ultimamente. Sfrutta la giornata di domani per ricaricare le batterie.

Gemelli:

Sono giornate migliori, puoi ottenere conferme e buone risposte. C’è un lieve calo dal punto di vista fisico. La giornata di domani potrebbe essere utile trascorrerla riposando e riflettendo sui prossimi impegni che devi portare avanti.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che ti aspetta un fine settimana migliore soprattutto dal punto di vista fisico puoi contare su una grande energia. In amore si prospetta una giornata molto positiva.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potresti avere un lieve calo, determinato soprattutto dal fatto che ci sono ostacoli che, nonostante il tuo impegno, non riesci a superare. Non essere troppo pretenzioso nei confronti degli altri e agisci con tranquillità.

Vergine:

Questo sarà un fine settimana fortunato per gli incontri, chi sta insieme da tempo potrebbe provare a guardare al futuro in maniera più costruttiva.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che le stelle sono favorevoli, puoi avere buone intuizioni che ti aiuteranno a risolvere alcune questioni sul lavoro, continua ad impegnarti come hai sempre fatto.

Scorpione:

La giornata di domani potrebbe essere abbastanza nervosa. Tu continua a dire ciò che pensi, ma delle volte lo fai maniera troppo diretta, pesa bene le tue parole e affronta anche gli argomenti scottanti.

Sagittario:

In amore c’è un risveglio della passione, approfitta del weekend per godere di momenti indimenticabili e per chiarire questioni in sospeso che hanno messo in discussione un tuo legame o un’amicizia.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che ti aspettano giornata abbastanza serene. Non ti piace dare nulla per scontato, come pure delegare agli altri le cose da fare ma per i prossimi giorni rimani tranquillo.

Pesci:

Ci sono decisioni che non puoi più rimandare, soprattutto dal punto di vista sentimentale potresti trovarti nella condizione di dover agire in maniera risoluta.

Acquario:

Andare d’accordo con te non è facile in questo periodo, soprattutto perchè sei diventato più esigente rispetto al passato e lo stress del lavoro di certo non aiuta.