Oroscopo Paolo Fox domani Lunedì 2 Marzo: classifica dei segni

Stiamo per entrare nel mese di Marzo anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di febbraio

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedì 2 Marzo: classifica dei segni

Ariete:

E’ giunto per voi il momento di fare una scelta dal momento che anche le stelle sono dalla vostra parte. In amore dunque se dovete chiarire qualcosa fatelo entro sabato. Sul lavoro lasciate da parte le cose inutili.

Toro:

Avete voglia di conoscere gente nuova e di allargare i vostri orizzonti per quanto riguarda la sfera amorosa. Sul lavoro potrebbe esserci qualche dissapore con qualcuno.

Gemelli:

La giornata di domani si aprirà all’insegna dell’amore. Questo è infatti un buon periodo per l’amore. Anche sul lavoro sono in arrivo buone notizie, rispetto allo scorso anno molte cose si stanno sistemando.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovreste dare più spazio all’amore e ai sentimenti dal momento che proprio l’amore sembra aver perso un po’ di smalto. Sul lavoro ci sono dei rallentamenti dovuti a dei pianeti in opposizione.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che avete la Luna favorevole che vi aiuta in amore ma, se qualcosa dovesse andare comunque storto, cercate di non arrabbiarvi. Sul lavoro mettete via tutto il superfluo.

Vergine:

Ottime stelle per l’amore: favoriti i nuovi incontri per i single, mentre le coppie stabili possono pensare a fare progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio passeggeri.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che la giornata di domani sarà di recupero. Potrete vivere delle belle emozioni in amore, e non aspettate altro che essere rassicurati. Anche sul lavoro la giornata promette bene, cerca solo di stare attento con i superiori.

Scorpione:

In questo primo giorno della settimana vi sentite un po’ sottotono, forse a causa di vari problemi di carattere finanziario che vi condizionano anche l’amore. Sul lavoro questo mese porta buone opportunità e contatti validi.

Sagittario:

Giornata sottotono quella di domani per quanto riguarda l’amore: se avete avuto dei contrasti con il partner non è il caso di fare marcia indietro proprio domani che il vostro umore è così ballerino. Sul lavoro cercate di evitare rischi e situazioni che possano rovinare i risultati ottenuti finora.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che in questo inizio settimana le stelle sono dalla vostra parte in amore ed quindi è giunto il momento di mettervi in gioco. Sul lavoro evitate le discussioni.

Acquario:

Se amate qualcuno cerca di dimostrarglielo. Quella di domani è una giornata adatta per chiarire eventuali malintesi. Sul lavoro possono esserci dei rallentamenti, ma comunque le cose procedono.

Pesci:

Cercate di non stancarvi troppo. Forse un incontro potrebbe innervosirvi. Aveta la Luna in opposizione e il lavoro è in ripresa anche se resta qualche piccolo disguido.