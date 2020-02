Siamo entrati nel mese di febbraio 2020 ed è giunto il momento di scoprire insieme cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Lunedì 17 Febbraio: classifica dei segni

Ariete:

La giornata di domani sarà molto positiva per voi per quanto riguarda l’amore dal momento che avete Venere e la Luna favorevoli che vi promettono anche incontri interessanti. Sul lavoro avete da ridire.

Toro:

Quella di domani sarà una giornata di recupero per quanto riguarda l’amore, soprattutto se avete vissuto una crisi con il partner. Sul lavoro si può risolvere un problema legato alla casa.

Gemelli:

Anche per voi del Gemelli le cose andranno molto bene in amore domani e, in particolare, i nuovi amori sono favoriti. Sul lavoro sietealla ricerca di soluzioni: portate avanti dei progetti.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovete cercare un po’ di tranquillità in amore che avete perso. Se avete avuto dei problemi con il partenr adesso mettete una mano per fare pace. Problemi e nervosismo anche sul lavoro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani avrete la Luna favorevole che potrebbe rivelare qualche bella sorpresa in amore. Sul lavoro se vi dovessero affidare qualcosa di nuovo accettate senza esitazioni.

Vergine:

Per voi della Vergine la giornata di domani sarà molto positiva in amore: fatevi avanti se vi interessa qualcuno. Sul lavoro Mercurio dissonante potrebbe causare qualche problema a livello economico.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che domani potrete vivere alcune tensioni, soprattutto se vi sentite sotto pressione perché pensate che il partner vi chieda troppo. Novità in vista sul lavoro, specie se lavorate in maniera indipendente.

Scorpione:

Quella di domani sarà una giornata di transizione in amore: correte ai ripari se ci sono state tensioni o malintesi. Fate attenzione alle spese.

Sagittario:

Durante la giornata di domani le Stelle vi proteggono in amore: sfruttate la giornata per portare avanti discorsi importanti anche in famiglia. Sul lavoro possono esserci discussioni, ma si risolveranno a vostro favore.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che non è il momento ancora dei grandi amori che invece arriveranno in primavera. Adesso in amore potrebbero esserci dei contrasti. Sul lavoro bisogna far partire adesso progetti a lunga scadenza.

Acquario:

Durante la giornata di domani le Stelle favoranno gli incontri, specie per chi è solo. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare novità positive: dovete cercare di puntare al meglio, ma datevi da fare.

Pesci:

Cercate di usare cautela in amore: la Luna contraria potrebbe provocare qualche tensione nella coppia. Va meglio sul lavoro grazie all’influsso di Marte che torna positivo.