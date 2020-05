Siamo entrati nel mese di Maggio e anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox domani Giovedì 7 maggio: classifica dei segni

Ariete:

Quella di domani è un’altra giornata interessante per te che stai vivendo un momento decisamente positivo, sia per quanto concerne l’ambito lavorativo che quello sentimentale.

Toro:

Sono giornate importanti per te che hai visto cambiare la vita in pochi mesi. Stai cercando di ritrovare quell’equilibrio che hai perso a causa delle tante novità che hanno travolto la tua vita.

Gemelli:

La tensione nervosa è alta, in particolare per quelli che hanno una disputa legale. Hai alcune difficoltà anche dal punto di vista finanziario, quindi cerca di essere oculato nelle spese e negli investimenti.

Cancro:

Dovrai fare i conti con Saturno in opposizione, anche perchè hai tanti conti in sospeso e vorresti poterli risolvere, ma probabilmente non è questo il momento adatto per farlo.

Leone:

E’ un momento un po’ particolare perchè nell’ambito del lavoro non è possibile fare di più ma ti vengono richiesti ancora più impegno e determinazione.

Vergine:

Questa luna dissonante non riesci fortunatamente ad incupirti, sei talmente tanto protetto dalle stelle che non c’è modo di farti perdere la pazienza o farti innervosirti, ora che finalmente hai trovato il tuo equilibrio

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che quelli che già da fine aprile stanno vivendo un percorso accidentato in amore, potrebbero trovare nella giornata di domani il momento decisivo per il loro futuro.

Scorpione:

Alcune situazioni d’amore tirate avanti solo per quieto vivere o solo per provare a dare una seconda possibilità non vi rendono felici, forse sarebbe meglio mettere la parola fine anche se vi costerà un bel po’.

Sagittario:

Quelli che hanno qualche in più in questi giorni potrebbero sottoporsi a qualche esame di coscienza e potrebbero fare qualche bilancio. Per i più giovani, invece, la giornata di domani sarà quella giusta per spingere sull’acceleratore.

Capricorno:

Finalmente i conflitti personali che avete avuto sono alle spalle e potrete guardare al futuro con maggiore entusiasmo e positività

Acquario:

Vuoi sentirti libero è troppo importante per te. Ma più che altro in questi giorni stai cercando di trovare il tuo equilibrio prima di provare a dare una svolta, a tuo modo, alla tua vita.

Pesci:

Anche in questo giovedì ti trovi in una situazione di stallo, di disagio che devi sopportare e magari affrontare per cercare di guardare al futuro con fiducia.