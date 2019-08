Questa giornata sta volgendo pian piano al termine. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Giovedì 29 Agosto: Previsioni segno per segno

Ariete:

Nonostante le difficoltà che hai dovuto sopportare, continui ad essere ottimista e positivo. Continua a guardare al futuro con interesse e fiducia, credendo sempre nelle tue possibilità.

Toro:

Non tolleri chi si approfitta della tua bontà, come pure non ami coloro i quali hanno doppi fini. Se qualcosa non ti sta bene, meglio parlare chiaro, meglio evitare dei fraintendimenti fin da subito.

Gemelli:

E’ necessario cercare di capire quello che sta succedendo nell’ambito lavorativo. Alcune questioni irrisolte ti causano stress e malumore.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che piccoli imprevisti e malumori rischiano di rallentarti. Portare avanti una sfida richiede grande capacità organizzativa

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che il desiderio di mettersi in gioco in amore è forte. La voglia di provare emozioni forti e resa ancora più intensa da Venere nel segno. La grande energia del periodo è assicurata da Marte, sempre in transito nel tuo segno.

Vergine:

Conviene iniziare a pensare al futuro fin da subito. Non sottovalutare le tue idee, alcune innovazioni possono contribuire a migliorare la tua vita.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che non devi sottovalutare la tua vita sentimentale. Infatti questo è un periodo fortunato per i single, in cui è possibile fare incontri interessanti. Qualcosa di nuovo può succedere, anche per le coppie che stanno insieme da tempo.

Scorpione:

L’autunno sarà una stagione di forza, durante la quale potrai cercare di concretizzare progetti di vita importanti, in amore potrebbe tradursi nel desiderio di avere un figlio, o di realizzare qualcosa di importante.

Sagittario:

Riesci a trovare il modo di volgere a tuo vantaggio qualsiasi condizione. Ogni occasione è buona per cercare di mettersi alla prova, e per molti rappresenta una cera e propria opportunità di recupero.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che hai una condizione astrologica positiva, le occasioni non mancano per cercare di ottenere qualcosa di più. A fare la differenza anche in questo caso sarà la tua capacità di organizzazione. Cerca di sfruttare al meglio i transiti favorevoli che caratterizzano questo periodo.

Pesci:

E’ un periodo pesante un po’ pesante soprattutto in amore, anche le coppie che si amano potrebbero avere difficoltà comunicative. Non agite di impulso ma pensate bene prima di prendere iniziativa.

Acquario:

Questo non è ancora il momento giusto per parlare in maniera diretta e chiara. A breve però avrai l’occasione di dire la tua, e di avere un confronto diretto con chi ha abusato spesso della tua pazienza.