La giornata di oggi vi è andata bene o male astrologicamente parlando? Qualunque sia la risposta adesso non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Giovedì 19 Dicembre: classifica dei segni

Ariete:

Siete in un momento di confusione, in questo periodo regna la confusione e l’agitazione. Cercate di essere piu’ tranquilli , sta per arrivare un periodo di grandi cambiamenti, sicuramente dovrete faticare un poco, ma ne uscirete alla grande.

Toro:

Se in questo periodo siete singole certamente non siete alla ricerca di un nuovo amore ma di pace e di tranquillità. Sicuramente trascorrerete un buon Natale, e avrete l’opportunità di fare nuove amicizie.

Gemelli:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che gestite le emozioni con cautela, ma solo per quanto riguarda il lavoro. Molti in questo momento non sono soddisfatti del loro ruolo professionale, ma sarà difficile cambiare le cose prima della primavera 2020.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che in questo periodo siete carichi di energia positiva, sarete protagonisti sia nell’ambito sentimentale che lavorativi. Le stelle prevedono incontri, quindi cercate di evitare di chiudervi in casa. Se state vivendo una storia importante sicuramente porterà a qualcosa di positivo.

Vergine:

Siete in un momento di confusione, in questo periodo regna la confusione e l’agitazione. Cercato di essere più tranquilli, sta per arrivare un periodo di grandi cambiamenti, sicuramente dovrete faticare un poco, ma ne uscirete alla grande.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che nei prossimi giorni potrebbero esserci conflitti e questo varrà soprattutto per le persone separate e per coloro che sono in conflitto con figli o parenti. Sentite troppo il peso delle responsabilità sulle vostre spalle e questo vi spiazza un po’.

Scorpione:

Fate molta attenzione alle persone che frequentate, alcune potrebbero essere non proprio tranquille. Potreste anche decidere di frequentare delle persone che non sono tranquille e che mettono in gioco in maniera pesante i vostri sentimenti.

Sagittario:

Queste sono giornate molto critiche, anche perchè molti di voi avvertono una voglia intensa di ribellione che sta crescendo progressivamente.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che durante questa settimana vi sentite ambiziosi, carichi e forti, quindi se avete qualche progetto da realizzare questo è il momento giusto. Se avete vissuto un calo fisico o mentale recupererete alla grande.

Acquario:

Fate attenzione ai matrimoni che vanno avanti da tempo perché Dicembre è un mese che potrebbe creare qualche ostacolo. Saranno però problemi superabili nella maggior parte dei casi.

Pesci:

Quando siete sereni, generosi e dolci come solo voi sapete essere, ne traggono beneficio anche le persone che vi stanno intorno. Riservate le vostre risorse migliori per le giornate di domenica e lunedì. Non escludete gli incontri, specie se siete soli da tempo ormai.