Se ormai avete scoperto come è andata la giornata di oggi astrologicamente parlando, allora non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani Domenica 20 Ottobre: Classifica dei segni

Ariete:

Avete finalmente il coraggio di dire basta alle situazioni che non vi piacciono più. E’ meglio uscire da una situazione che provoca solo disagio. L’ultima settimana è stata un po’ stancante anche sotto il profilo economico. Cautela nei rapporti interpersonali.

Toro:

Domani avrete le stelle favorevoli: una trattativa in corso potrà concludersi in modo positivo. I pianeti opposti indicano però qualche dubbio nella sfera sentimentale: non tutti sono in crisi ma forse vanno prese decisioni importanti. In arrivo un po’ di stress.

Gemelli:

Potreste avere problemi di coppia: se li avete non aspettate il prossimo mese perché è adesso il momento giusto per capire da che parte andare. Marte è favorevole.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovete distaccarvi da quelle situazioni non necessarie: anche nel lavoro è meglio abbandonare ciò che vi ha dato solo fatica. Avreste bisogno di un po’ di relax e di dare più spazio all’amore.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che entro la fine del mese prossimo potrebbe cambiare qualcosa sul lavoro. In amore se vi sentite in crisi cercate di non abbattervi. Forse vi mostrate troppo esigenti.

Vergine:

Domenica positiva sotto il profilo delle relazioni interpersonali. Se un amore nascerà in queste ore potrebbe avere un futuro nel tempo, anche in vista del prossimo anno.

Bilancia:

Questa domenica vi invita a non prendere tutto di petto ma nemmeno a lasciarsi scivolare le cose addosso. Usate equilibrio e state calmi.

Scorpione:

Questa settimana siete governati da Marte e potreste avere incontri piacevoli e avere la voglia di amare una persona. Nascondete un carattere agguerrito e bellicoso.

Sagittario:

Più si avvicina novembre più aumentano le possibilità di ricucire uno strappo. Oroscopo positibo anche per chi cerca una persona: le relazioni nate in queste ore promettono bene in vista di novembre.

Capricorno:

Cercate di mantenere la calma anche se da venerdì che le cose non vanno come dovrebbero. Ci sono di mezzo probabilmente anche dei fastidi fisici. Giornata da tenere sotto controllo.

Pesci:

Giornata di domani un po’ agitata. Periodo interessante per riallacciare un sentimento. Nel complesso sarà una giornata interessante.

Acquario:

Domenica particolare per quanto riguarda l’amore ed i rapporti interpersonali: con il partner potreste avere problemi e vivere tutto con troppa fatica. Liberate l’animo e fate qualcosa di divertente, anche un po’ di sport.