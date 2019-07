Oroscopo Paolo Fox Domani Domenica 14 Luglio: Classifica e Previsioni

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Domani Domenica 14 Luglio: Classifica e Previsioni

Ariete:

La Luna potrebbe condizionare positivamente la vostra giornata di domani. In particolare potreste essere il punto di riferimento per qualche amico che non sta vivendo un bel periodo. In qualsiasi caso ritrovate la vostra proverbiale energia.

Toro:

Giornata importante quella di domani, dove i vostri desideri potrebbero prendere forma. Non hai vissuto un bellissimo periodo ultimamente ma il vento sta cambiando.

Gemelli:

Luna e Giove in opposizione non sono un bel presagio per la giornata di domani. Un po’ di malinconia potrebbe venire a farvi compagnia. Il consiglio, però, è quello di evitare discussioni che possono solo peggiorare la situazione.

Cancro:

Saturno in opposizione ti spingerà a mollare il colpo e a cedere su qualche questione importante. Nonostante la tua condizione psico fisica non sia delle migliori il consiglio è quello di cercare di resistere e non abbattersi.

Leone:

Domani sarà una giornata da dedicare per quanto possibile a sé stessi. Sei una persona molto esigente ma che è sempre pronta e disponibile per gli altri. E’ arrivato il momento di pensare un po’ a te.

Vergine:

Domenica che potrebbe essere condizionata dal nervosismo. Il consiglio è quello di cercare di rimanere tranquilli e non agitarvi, questo potrebbe fare più male a voi che a chi vi sta intorno.

Bilancia:

L’oroscopo paolo fox domani rivela che ritroverete energie fisiche e mentali per aprirvi a nuovi piacevoli esperienze. Ovviamente dovete predisporvi nella maniera giusta.

Scorpione:

Ogni tanto mettere da parte l’orgoglio può essere la mossa giusta. In questo periodo potresti essere un po’ nervoso e irascibile, cerca di non perdere la calma.

Sagittario:

La Luna è nel tuo segno e vi darà tanta creatività e domani potresti mettere in mostra le tue grandi qualità e capacità, anche a livello personale oltre che per quanto riguarda l’aspetto sentimentale.

Capricorno:

Il Sole in opposizione nel vostro segno vi spronerà a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. Consultarvi con un amico anticonvenzionale ed eclettico potrà fornirvi ulteriori spunti di riflessione.

Acquario:

Potresti avere qualche problemino a livello economico. Devi fare attenzione a non spendere troppo e vivere un fine settimana abbastanza tranquilli senza particolari picchi m anche privo di bassi.

Pesci:

Sarà una domenica decisamente positiva che ti consentirà di fare nuove piacevoli esperienze anche perchè senti i bisogno e la necessità di svagarti.