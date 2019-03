Oroscopo Paolo Fox Domani 9 Marzo: Previsioni segno per segno

Oggi non è andata molto bene la giornata? Allora scoprite se la giornata di domani e il resto di questa settimana invece andranno meglio leggendo,

l’oroscopo Paolo Fox di domani Sabato 9 Marzo,

secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

ARIETE:

E’ il momento giusto per ampliare le proprie conoscenze e sperimentare oltre al proprio gruppo di amicizie. Presto recupererete anche le energie perse nei mesi scorsi.

TORO:

In questo periodo dovete necessariamente concentrarvi sul lavoro. Tanti gli impegni ai quali dovete far fronte. In amore potrebbe essere il momento di intraprendere una nuova storia.

GEMELLI:

In questo fine settimana ritroverete la serenità grazie all’amore, che vi aiuterà a superare le crisi legate al lavoro. Presto Venere entrerà nel vostro segno e vi aiuterà a recuperare le energie.

CANCRO:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sei particolarmente nervoso ma non è il momento di affrontare chi vi sta infastidendo. Guardate avanti e portate pazienza.

LEONE:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potreste mettere in discussione i vostri sentimenti, in particolare se vivete una storia che dura da diverso tempo. In qualsiasi caso non prendete decisioni affrettate e agite con intelligenza.

VERGINE:

Sei alla ricerca di conferme che potrebbero arrivare molto presto. Sul lavoro non è un momento facile ma se continuerete a lavorare con amore e dedizione riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

BILANCIA:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che hai paura di fare scelte azzardate e troppo affrettate. La presenza di Urano nel segno scioglierà i nodi relativi ai vostri progetti.

SCORPIONE:

Non riuscite più a trovare l’intimità con il partner. Passare qualche ora di relax e spensieratezza potrebbe farvi bene.

SAGITTARIO:

Le difficoltà delle scorse settimane sembrano ormai lontane. Dovete affrontare nuove avventura lavorative solo se siete sicuri di fare il passo giusto.

CAPRICORNO:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che in amore è importante aprirsi e parlare dei problemi che riguardano la coppia. Prudenza sul lavoro.

PESCI:

Come al solito siete diretti e senza peli sulla lingua. Bisogna concentrarsi su se stessi e dare spazio all’amore.

ACQUARIO:

Siete un po’ stanchi per i tanti impegni che avete avuto nelle scorse settimane. Meglio evitare discussioni e tensioni visto il momento di forte stress.