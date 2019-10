Se ormai avete scoperto come è andata la giornata di oggi astrologicamente parlando, allora non vi resta che scoprire in anteprima cosa vi riservano gli astri per la giornata di domani.

l’Oroscopo Paolo Fox Domani 8 Ottobre: Classifica segno per segno

Ariete:

E’ un periodo abbastanza complesso dal punto di vista lavorativo. Tanto che non è escluso che tu possa sottrarre tempo prezioso alla persona che ami. Per fortuna la prima parte della settimana ti vede un po’ più diplomatico.

Toro:

Questa settimana l’amore sarà al centro dei tuoi pensieri. Venere in aspetto critico infatti potrebbe rendere la relazione di coppia piuttosto agitata, tanto che non è escluso tu possa avere anche qualche momento critico a causa della tua gelosia e possessività.

Gemelli:

C’è una condizione astrologica abbastanza positiva per i nati del segno. Sono giornate interessanti perché hai la possibilità di portare avanti progetti nuovi e più stimolanti nel lavoro.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che in amore, se qualcuno prova a metterti in secondo piano, potresti anche reagire in maniera scontrosa e polemica. Cercare di non assumere un atteggiamento troppo distaccato, potrebbe creare solamente situazioni difficili poi da gestire.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, per l’oroscopo della settimana prossima può esserci qualche occasione in più di rivalsa. Non è un periodo facile. Soprattutto per te che sei un segno forte ed orgoglioso e che non ama ammettere i propri errori.

Vergine:

L’ottimo aspetto di Venere rende speciale il tuo rapporto con gli altri. Sono favorite soprattutto le coppie che stanno insieme da tempo e si stanno impegnando per realizzare progetti costruttivi in vista del futuro.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che puoi ottenere un piccolo o grande successo. Soprattutto nel lavoro, questo è un periodo interessante per chi riesci a far valere le proprie idee. Le situazioni più complicate possono nascere se qualcuno prova a superarti in maniera sleale.

Scorpione:

In amore cerca di avere più fiducia in te stesso. Anche se per te non è facile ammettere insicurezze e gelosie, in alcuni casi provare a stuzzicare il partner potrebbe creare solamente ulteriori situazioni di tensione.

Sagittario:

Da novembre sarai interessato da un nuovo transito di Giove, ma già da ora puoi sfruttare questo periodo per creare condizioni utili per il tuo futuro. È un periodo molto interessante per l’amore, soprattutto chi è single può fare incontri positivi e stimolanti

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che continua questo periodo di recupero dal punto di vista sentimentale. Ciò che conta è continuare a guardare al futuro con interesse e senza lasciarsi condizionare più dal passato

Pesci:

In amore stai vivendo un periodo confuso ed altalenante. Non è escluso che tu possa provare interesse anche per più persone, ci sono emozioni coinvolgenti che nei casi più al limite possono addirittura portare al tradimento.

Acquario:

La confusione e la stanchezza continuano a penalizzarti. Questo non è il momento giusto per portare avanti scelte troppo drastiche ed impegnative. Conviene impegnarsi, ma anche cercare di avere una gestione prudente del denaro.