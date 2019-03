Oroscopo Paolo Fox Domani 4 Marzo: Previsioni segno per segno

Oggi non è andata molto bene la giornata? Allora scoprite se la giornata di domani e il resto di questa settimana invece andranno meglio leggendo,

l’oroscopo Paolo Fox di domani Lunedì 4 Marzo,

secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

ARIETE:

Sei confuso, non sei bene che cosa andrai a fare da qui a poco tempo. Avresti dei progetti in mente, ma ci sono anche numerosi ostacoli da dover fronteggiare. Sei in attesa di alcune conferme, ma a causa di alcuni ritardi, rischi di avere reazioni troppo eccessive.

TORO:

C’è una condizione particolare in amore, potresti provare attrazione per una persona particolarmente solare e divertente. Queste sono giornate interessanti per l’amore, sono favorite soprattutto le storie che nascono in questo periodo.

GEMELLI:

Devi essere cauto, entro i primi giorni di marzo ci sono questioni da risolvere. Attenzione ad alcuni problemi di tipo economico che rischiano di renderti ancora più nervoso. Ci sono problemi irrisolti che riguardano il passato che sei costretto ad affrontare proprio in questo periodo.

CANCRO:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che spesso l’ansia rappresenta per te un grave problema. Proprio a causa dello stress o della paura di sbagliare, rischi di perdere l’opportunità di farti valere. Saturno in opposizione indica che ci sono degli ostacoli da superare

LEONE:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che la seconda parte dell’anno rappresenta per te un grande recupero. Dopo l’estate infatti ci saranno grandi opportunità per farsi valere, chi sta dimostrando già da adesso le sue potenzialità, può pensare di migliorare il proprio ruolo all’interno dell’azienda o magari fare qualcosa di nuovo.

VERGINE:

E’ difficile riuscire a trovare maggiore serenità in amore, ma per le coppie che vogliono superare una crisi, ci sono buone possibilità di recupero. Potrebbero esserci a breve dei cambiamenti che ti costringeranno a fare nuove valutazioni.

BILANCIA:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che entro i primi giorni di marzo è necessario cercare di prendere delle decisioni perché dopo la prima settimana del mese, ci sarà un periodo più complicato e difficile. Infatti ci sarà una forte condizione di stress e non sarà facile riuscire a portare avanti i propri obiettivi.

SCORPIONE:

Bisogna essere prudenti con le parole, spesso hai toni troppo alti e rischi di passare dalla ragione al torto. In amore per trovare un punto di incontro potrebbe essere necessario chiedere scusa in due.

SAGITTARIO:

Marte è in transito nel tuo segno zodiacale, ed anche per questo ti senti sotto pressione. Negli ultimi giorni è probabile che tu abbia avuto reazioni troppo eccessive, mentre in alcuni casi avere maggiore pazienza ti avrebbe aiutato a risolvere incomprensioni che riguardano non soltanto la famiglia.

CAPRICORNO:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che non sei un segno che ama dimostrare le proprie emozioni. Sia in amore che in famiglia però adesso cerca di assumere un atteggiamento più disponibile ed aperto nei confronti degli altri. Questo fine settimana lasciati andare alle belle emozioni, c’è grande forza ed energia.

PESCI:

Marzo sarà un mese utile per ottenere delle conferme, soprattutto chi si è impegnato nel passato, adesso potrà ottenere maggiori risultati. C’è grande energia, ma non sottovalutare richieste del tuo fisico. Devi avere la determinazione e la forza per poter realizzare i tuoi obiettivi.

ACQUARIO:

E’ possibile ritrovare maggiore serenità. Entro maggio, quando Urano entrerà nel tuo segno zodiacale, ci saranno importanti trasformazioni e cambiamenti. Non sottovalutare la possibilità di poter trasformare radicalmente anche la tua stessa esistenza