Oroscopo Paolo Fox Domani 17 Giugno: le previsioni segno per segno

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di domani Lunedì 17 Giugno, le previsioni segno per segno

secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox

Ariete:

Nella giornata di domani ti sentirai abbastanza viva, in particolare in mattina. Ritroverai la tua solita grinta e la consueta voglia di fare.

Toro:

Si affaccia una settimana importante. Tutti quelli che hanno un’attività imprenditoriale che possono fare cose importanti in ambito lavorativo e possono contare su una positiva seconda parte di 2019.

Gemelli:

Questa settimana con venere nel segno rappresenta non solo un modo più emotivo di vivere le relazioni personali.

Cancro:

Apertura di settimana pensierosa, ma non è detto che questi pensieri riguardino per forza l’amore, anzi. Nei giorni che verranno potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il lavoro.

Leone:

In questo periodo sei molto fiero e orgoglioso e battagliero. Ti senti vittima di qualche sopruso da parte di alcuni colleghi ma come al solito reagisci con grande determinazione.

Vergine:

Sembri veramente pronto ad un grande scatto, ad unna partenza che coinvolgerà tutta la tua vita sia a livello professionale che sentimentale. Per te le prossime settimane saranno a dir poco positive.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox domani rivela che l’inizio di settimana sembra molto faticoso soprattutto per chi da poco ha iniziato un nuovo percorso lavorativo. Cerca di non perdere la pazienza e di rimanere tranquillo.

Scorpione:

Questa settimana produce un effetto di rivalsa. Ultimamente ci sono stati tanti inconvenienti, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti. Fortunatamente lo scenario sembra stia cambiando.

Sagittario:

Settimana importante grazie a Giove favorevole. Sei una persona schietta e leale ma questo può crearti qualche difficoltà.

Capricorno:

La settimana si apre con la luna nel tuo segno. E’ una bella compagnia che durerà per diversi giorni. Potrai contare su rinnovate energie.

Acquario:

Stai vivendo una fase di grande trasformazione e come in tutte le fasi critiche potresti vivere qualche momento di tensione, il consiglio è quello di non abbattersi.

Pesci:

Settimana di buoni auspici. Venerdì arriva il sole che illuminerà in tutti i sensi la seconda parte di questa settimana.