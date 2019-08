Questa giornata sta volgendo pian piano al termine. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Domani: Classifica dei segni domani sabato 17 Agosto

Ariete:

Domani potresti avere difficoltà ad organizzare le cose da fare. Cerca di rispettare gli impegni presi anche se sarà difficile, i tuoi sacrifici presto saranno ripagati.

Toro:

La tentazione di mandare tutto all’aria quando ti senti particolarmente agitato è forte. Ci sono giornate più difficili di altre, in cui gli ostacoli sembrano insormontabili, tu tieni duro.

Gemelli:

Il tuo impegno non sempre è stato ripagato come desideravi. Ci sono state delle offerte e degli accordi che non hanno soddisfatto le tue aspettative, continua a lavorare con impegno e dedizione e otterrai i risultati sperati.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che domani potresti incontrare alcune difficoltà a parlare apertamente con persone a te vicine. C’è tensione nell’aria, soprattutto nell’ambiente domestico.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che bisogna fare attenzione a non commettere due volte lo stesso errore, con determinate persone occorre prudenza. Non farti condizionare dal nervosismo.

Vergine:

Il desiderio di novità sarà forte anche nella vita sentimentale, soprattutto per chi ha voglia di vivere nuove esperienze. In amore i reduci da una delusione si sentono pronti per mettersi in gioco.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che se qualcuno ha sbagliato con te, devi trovare il coraggio di reagire. Delle volte per evitare delle polemiche sei disposto a lasciar scorrere, ma quando qualcuno sbaglia in più di un’occasione,

Scorpione:

E’ un periodo interessante per i sentimenti, grazie soprattutto al transito di Venere nel tuo segno. Le occasioni migliori per poter vivere più serenamente l’amore non mancheranno.

Sagittario:

Chi è in coppia da tempo avvertirà maggiore coinvolgimento nella propria vita sentimentale, per i single è il momento di mettersi in gioco definitivamente. Sabato interessante sotto questo punto di vista

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che guardando al futuro con grande ottimismo E la paura di perdere delle occasioni per crescere e migliorare potrebbe spingerti a prendere decisioni troppo impegnative.

Pesci:

Inizia un periodo meno impegnativo dal punto di vista lavorativo. In amore invece agosto segnerà l’inizio di una vera e propria rinascita sentimentale, in particolare per chi ha superato da poco una delusione.

Acquario:

In famiglia ci sono questioni da risolvere, alcuni conflitti mettono in crisi il tuo buonumore. Parlare chiaro potrebbe esserti d’aiuto, ma non è facile trovare il coraggio di dire quello che si pensa.