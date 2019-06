Oroscopo Paolo Fox Domani 14 Giugno: ecco le previsioni segno per segno

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di domani Venerdì 14 Giugno, segno per segno

secondo le previsioni dell’astrologo, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox

Ariete:

E’ un weekend particolare per tutti quelli che voglio pensare ai sentimenti in maniera più coinvolgente perchè questi tre giorni possono rappresentare una sorta di valvola di sicurezza che scatta nel momento in cui ti senti sotto pressione.

Toro:

Uno dei segni più forti e stabili in ambito sentimentale è proprio il tuo. Questo ti da tanta forza per affrontare il fine settimana in maniera dinamica.

Gemelli:

Tu sei sempre molto curioso di tutto e ami le persone che sono come te. Ma quando una persona si vuole imporre su di te finisce per perdere la testa e innervosirti.

Cancro:

Quelli di venerdì è una giornata più ispirata rispetto a quelle appena trascorse. Questo significa che puoi aprirti a nuove esperienza.

Leone:

A livello fisico non è un venerdì eccezionale però per fortuna è l’anticipo di un fine settimana decisamente positivo che ti vedrà come assoluto protagonista.

Vergine:

E’ un venerdì interessante. Fino ad ora questo giugno è stato un mese di vittorie e di difficoltà ma grazie alla tua determinazione riuscirai a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissati.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox domani rivela che in questo fine settimane hai una gran voglia di emergere. Se nel recente passato hai vissuto grandi problematiche forse vorresti poter tornare sui tuoi passi.

Scorpione:

La Luna è nel tuo segno anche in questo venerdì utile per sfruttare certe buone situazioni e nuove sensazioni che ti allieteranno il weekend.

Sagittario:

Non è detto che tu debba stravolgere completamente la tua vita lavorativa ma è molto probabile che in questi giorni tu debba parlare con certe persone che rappresentano il tuo futuro lavorativo.

Capricorno:

In questo fine settimana avrai bisogno di di conferme per la tua vita. Per quanto riguarda l’amore nel mese scorso ci sono state alcune incomprensioni che sembrano essere state dimenticate.

Acquario:

In te sta crescendo la volontà di rivalsa che si accompagna ad una forte tensione perchè vorresti raggiungere velocemente i risultati ai quali ambisci.

Pesci:

In questo venerdì la situazione professionale è abbastanza complicata. Questo non è un anno dove puoi chiedere aumenti o revisioni al tuo contratto, magari potrà arrivare un riconferma. Questo non è legato a qualche tua mancanza ma ad una situazione generale non semplice.