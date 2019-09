Oroscopo Paolo Fox di Oggi Giovedí 26 Settembre: previsioni astrologiche

Ci stiamo ormai avviando verso la fine del mese di settembre e, se siete curiosi si scoprire che cosa riservano gli astri per questa gionata di giovedí 26 settembre, allora non vi resta che leggere il nostro articolo.

Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedí 26 Settembre



Ariete

Continuate ad essere molto prudenti in tutto quello che fate e dite, soprattutto nei rapporti interpersonali. Allo stesso modo in amore, specie da qui a domenica, dovete avere particolare cautela. Possibili infatti discussioni accese con il partner.

Toro

Giornata assolutamente positiva sotto molti punti di vista. Se ci sono questioni in sospeso, sul lavoro o nei rapporti con gli altri, può essere la giornata giusta per risolverle. Le cose andranno via via sempre migliorando.

Gemelli

Le difficoltà dei mesi scorsi sono un brutto ricordo. Nei rapporti interpersonali e di coppia potete chiarire tensioni e litigi del passato. Chi è single invece potrebbe incontrare finalmente l’anima gemella.

Cancro

Continua per voi una fase piuttosto complessa, con tanti dubbi e perplessità che vi attanagliano sia dal punto di vista professionale che nel privato. In generale non vi sentite apprezzati per come dovreste e ritenere che chi vi circonda non vi meriti abbastanza. In amore vi chiedete se la persona che vi sta vicino sia davvero quella giusta.

Leone

Buon quadro astrale con tante stelle in ottima posizione. Notizie positive in arrivo soprattutto sul fronte lavorativo. Bene anche l’amore, ma attenti a non litigare con il partner per futili motivi

Vergine

Quadro astrale davvero ottimo: cogliete al volo tutte le opportunità che si dovessero presentare. Guardate lontano, lanciatevi, sperimentate e portate avanti progetti ambiziosi. Possibili problemi a livello legale.

Bilancia

Oggi avete Saturno contro e questo potrebbe causarvi più di qualche disagio. Attenzione in amore: potrebbe esserci un ritorno poco gradito di un ex. Possibili anche problemi a livello economico. Rimandate eventuali discussioni al weekend.

Scorpione

Giornata di forte nervosismo: mantenete la calma, evitando discussioni inutili. Se vi rendete conto di avere sbagliato, ammettete i vostri errori e chiedete scusa. La franchezza viene sempre premiata.

Sagittario

I orossimi due giorni saranno piene di ansia e agitazione. Cercate di mantenere la calma per evitare pesanti discussioni. Tanta pazienza soprattutto in amore e nei rapporti di lavoro. Le cose miglioreranno già tra la giornata di sabato e domenica.

Capricorno

Per voi è un periodo di grande serenità e liberazione. Progettate qualcosa di importante e ambizioso per il futuro, le stelle vi assistono e vi sorreggono. Saturno nel segno infatti vi spinge a maturare.

Acquario

Tutta la seconda metà di questa settimana sarà al top. Potreste fare un nuovo interessante incontro o riallacciare i rapporti con una persona con cui siete stati molto vicini ma con la quale vi eravate un po’ persi.

Pesci