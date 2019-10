Cosa ci riserveranno gli astri per questa giornata di lunedì 28 ottobre 2019? Non ci resta che scoprirlo leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox di Oggi 30 Ottobre: le previsioni di tutti i segni

Ariete:

La giornata di oggi potrà mettervi davanti a qualche difficoltà ma voi cercate di rimboccarvi le maniche dal momento che avrete tantissime cose da fare. Voltate pagina e lasciate dietro alcune situazioni con forza e coraggio.

Toro:

Oggi sarà finalmente migliore rispetto a quelle passate e a risentirne positivamente sarà anche il vostro umore. Cercate di non riversare eventuali nervosismi accumulati sul lavoro o per questioni diverse in amore.

Gemelli:

Cercate di tenere a bada il nervosismo e l’agitazione anche se avete delle risposte che forse stanno tardando ad arrivare. Provate ad allentare lo stress ritagliandovi dei momenti solo per voi.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovreste avere meno pretese nei confronti del parner: vorreste che lui o lei vi leggesse dentro senza dire una parola. Provate ad aprirvi di più in questi giorni: l’amore vi può dare quella serenità che invece ancora vi manca sul lavoro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che quella di oggi sarà per voi una giornata positiva nonostante dei piccoli contrattempi che comunque riuscirete a superare. Questo vale sia in ambito professionale e lavorativo che in amore e nella vita privata.

Vergine:

Quella di doman isarà per voi una giornata agitata e nervosa. Cercate di non prendervela e di farvi scivolare le cose, perché si tratta solo di una brevissima fase. Non polemizzate, non raccogliete le provocazioni e lasciate correre.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che oggi sarà la giornata perfetta per pensare all’amore. Riguardo il lavoro le cose stanno per evolversi in maniera positiva, cercate però di saper cogliere le occasioni, di non bloccarvi e di guardarvi bene attorno.

Scorpione:

Giornata positiva, in cui possono esserci delle belle novità: si preannuncia un buon periodo, che andrà a rimuovere tutte le cose negative vissute nel passato. Cercate di non pensare più a quello che è stato. Bene l’amore.

Sagittario:

Siete favoriti per quel che riguarda l’amore, quindi spazio ai sentimenti, ma cerca di stare lontano dalle discussioni. Anche il lavoro è protetto dalle stelle, puoi avviare un nuovo progetto, oppure qualcosa che è appena iniziata avrà successo.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che quella di oggi sarà una giornata un po’ complicata: potrete sentirvi stressati e, in alcuni momenti, anche un po’ aggressivi. Potrebbero esserci dei problemi nel lavoro, forse legati alla riscossione di soldi. In amore è arrivato il momento di muoversi.

Pesci:

Giornata sottotono, in cui potrebbero esserci dei malintesi, delle tensioni o dei contrasti con chi ti sta intorno. Cercate di restare calmi e tranquilli e soprattutto di non polemizzare.

Acquario:

Cercate di stare con i piedi per terra e di stare un po’ più attento alle questioni materiali e di tenere sotto controllo le spese. Per quanto riguarda i sentimenti potete recuperare una storia in crisi.