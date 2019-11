Siamo a metà mese di novembre e se siete curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri per questa giornata di martedì 19 novembre 2019? Non ci resta che scoprirlo leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox di Oggi 19 Novembre: classifica dei segni

Ariete:

Venere è dalla vostra parte e ciàò significa che l’amore può finalmente ripartire. Anche sul lavoro ci saranno diverse novità a breve. Adesso è il momento di rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati tanto desiderati.

Toro:

La giornata di domani sarà un po’ sottotono soprattutto perché non avete un buon uomore. La seconda parte della settimana sarà sicuramente migliore e a breve avrete anche Venere nel segno.

Gemelli:

Continua un periodo altalenante. In amore avete intenzione di avere un figlio è questo è il momento giusto per farlo. Se siete single invece è giunto il momento di fare quella chiamata a quella persona che reputate tanto speciale.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sarà una giornata di recupero in cui ritrovare voi stessi. Cercate di evitare spese eccessive ma non preocucpatevi, la fine di novembre sarà sicuramente positiva e ricca di sorprese per quanto riguarda il lavoro e la famiglia.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che la situazione astrologica è ottima per quanto riguarda la vita sentimentale: se state passando un momento di crisi è giusto chiarire tutto subito.

Vergine:

Vivrete ore ricche di successo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Presetate quindi i vostri progetti e presentateli alle persone a cui avete sempre pensato. Ottimo periodo per la crescita personale. Avrete solo qualche qualche difficoltà in amore.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che avete un quadro negativo per quanto riguarda l’amore, qualche problema con il partner ha creato tensioni nella coppia. Riflettete bene, meglio nel lavoro, la fine del mese evidenzierà il vostro futuro.

Scorpione:

Novità importanti per quanto riguarda il lavoro: se stavate pensando di cambiare occupazione questa potrebbe essere la settimana giusta, riflettete bene e condividete l’idea con i vostri familiari, loro sicuramente sapranno indicarvi la strada migliore.

Sagittario:

Ottimo momento per le coppie e per i single: sta iniziando per voi una fase davvero molto buona per quanto riguarda l’amore. Da venerdì il Sole entrerà nel vostro segno riservandovi novità.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che vivrete delle ottime giornate: bene il lavoro, un po’ meno l’amore ma se siete pazienti riuscirete a riconquistare la vostra dolce metà, siate pronti a tante novità.

Pesci:

Avete qualche difficoltà nel corso della giornata di domani. Il periodo è stato complesso ma il nuovo anno porterà con sé tanta nuova energia positiva che migliorerà la situazione economica e non solo. Bene anche l’amore.

Acquario:

Cielo intrigante e stancante. Se avete cercato di comprare casa o sviluppare un progetto personale sicuramente avrete notato qualche difficoltà. La fine dell’anno risulterà dalla vostra parte, rimboccatevi le maniche e siate coraggiosi, anche in amore.