Cosa ci riserveranno gli astri per questa giornata di venerdì 1 novembre 2019? Non ci resta che scoprirlo leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox di Oggi 1 Novembre: classifica dei segni

Ariete:

Il mese di novembre sarà molto importante, ricco di soddisfazioni sia a livello lavorativo che sentimentale. Se state vivendo una storia importante in questo periodo approfondirete il rapporto. Mettetevi in gioco.

Toro:

Oggi sarà una giornata ricca di energia. Se avete dovuto rinunciare a qualcosa e lo avete fatto non volentieri non rammaricatevi, recupererete. Alcune volte vi capita di assumere delle responsabilità che non vi appartengono.

Gemelli:

E’ arrivato il momento per molti di vivere una relazione importante e di farsi sentire. Chi ha una persona nel cuore, domenica potrà provare ad avvicinarla, facendo delle scelte. C’è da dire che non è una periodo molto favorevole per fare nuovi incontri, tuttavia chi ha già una relazione che dura da tempo avrà la possibilità di confermarla.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovete cercare di essere più sereni. Se ci sono state incomprensioni in amore, cercate di risolverle al più presto, magari proprio durante questo weekend. Sul lavoro cerca di sfruttare le buone idee.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potreste diventare polemici se non state attenti. Cercate di non raccogliere le provocazioni, sopratutto in famiglia, se avete un rapporto conflittuale con qualcuno. Evitate le discussioni.

Vergine:

Quella di oggi sarà per voi una giornata di recupero in cui si possono riallacciare rapporti o recuperare storie. Se ci sono state discussioni è possibile chiarire, ma cercate di non polemizzare.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che con il mese di novembre si apre un periodo nuovo per la vostra vita. Iniziate a muovervi già in questo weekend, anche se oggi potreste sentirvi un po’ insoddisfatto di come si sono concluse le cose fatte.

Scorpione:

Dimenticatevi del passato e andate avanti. Dovete tagliare i rami secchi, staccare definitivamente dal passato e ricominciare a vivere. Questo vale anche per il lavoro: cercate di organizzarlo in base a quello che verrà.

Sagittario:

Venere sta per entrare nel vostro segno e vi darà una mano sia se siete single sia che sietein coppia. Anche per quanto riguarda il lavoro le cose volgeranno al meglio, ci saranno delle buone opportunità da sfruttare, ma anche delle buone idee da realizzare.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che dovete cercare di sfruttare al massimo questo venerdì: avrete la Luna nel segno che favorirà l’amore, cercate di approfittarne. Potrebbero invece esserci dei contrattempi in ambito lavorativo, forse dei ritardi, ma si risolveranno.

Pesci:

Oggi sarete un po’ confusi in amore: cercate di fare attenzione, specie se state vivendo due storie. Sul lavoro e in famiglia invece, meno durezza: va bene tagliare i rami secchi e togliere tutto ciò che non serve più, ma c’è modo e modo.

Acquario:

Le stelle parlano ancora di un poco di agitazione, ma piano piano passerà tutto. La Luna non è con voi, però recupererete senza sforzi eccessivi. La giornata di Domenica dedicatela all’amore.