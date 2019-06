Oroscopo Paolo Fox 7 Giugno: le Previsioni di oggi segno per segno

Siamo giunti quasi a metà di questa giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 7 Giugno le Previsioni segno per segno

Ariete:

C’è chi cerca di metterti sotto pressione in particolare per quanto concerne il lavoro. Tu cerca di guardare avanti diritto per la tua strada e di mettere in campo le tue qualità e le tue capacità.

Toro:

Da oggi prende il via un fine settimana di nuove esperienze e di divertimento. Ovviamente la riuscita dipende dalla tua predisposizione a fare nuove esperienze.

Gemelli:

In questo fine settimana potrebbero esserci importanti novità sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto concerne le amicizie. Tu concediti e datti da fare come sempre.

Cancro:

Il quadro astrale di oggi è quanto mai particolare visto che Mercurio, Venere e Marte sono nel tuo segno e ti restituiscono finalmente un po’ di voglia di fare e di metterti in gioco ma non devi far prevalere il nervosismo.

Leone:

Nelle prossime 48 ore ci potrebbero essere importanti novità per quanto concerne il tuo ambito lavorativo. La cosa più importante e non farti prendere dall’agitazione e perdere la lucidità.

Vergine:

E’ giunto il momento di tirare un po’ il freno per quanto riguarda il lavoro, dedicati ai sentimenti e alle persone che ti stanno intorno che nell’ultimo periodo potrebbero essersi sentiti un po’ trascurati.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che qualcuno sia un po’ sottotono o si senta un po’ sotto pressione. Da venerdì la situazione tenderà al miglioramento così come anche il resto del fine settimana.

Scorpione:

Giornata di novità per quanto concerne i sentimenti. Per le coppie nate da poco potrebbero esserci scossone. Per le coppie storiche, invece, è giunto il momento di ravvivare un po’ la vostra storia e non finire nella monotonia.

Sagittario:

La giornata di oggi ti chiede di essere più concreto. Dagli inizi dell’anno godi di un grande visibilità grazie a Giove che ti pone al centro dell’attenzione. Il consiglio, però, è quello di non entrare in questioni troppo complesse.

Capricorno:

Potresti essere in una posizione complicata e di difficoltà ma solo grazie alla tua brillantezza e al tuo impegno ne potrai uscire.

Acquario:

Venerdì decisamente particolare per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono storie che potrebbero subire uno scossone anche abbastanza forte. La cosa più importante è che abbia le idee chiare.

Pesci:

Giornata a due facce, se per il lavoro le cose vanno dal verso giusto per quanto riguarda il lavoro la situazione è decisamente diversa. Ci sono alcune complicazioni da affrontare che potrebbero minare l’equilibrio di coppia.