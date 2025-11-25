La settimana astrologica che va da lunedì 24 a domenica 30 novembre vede un susseguirsi di movimenti planetari significativi.

Il cielo cosmico si presenta dinamico e ricco di opportunità, con l’energia di pianeti come Marte, Plutone e Venere che promettono cambiamenti importanti, accompagnati da momenti di riflessione e lucidità.

La settimana si apre con la Luna in Capricorno, segno noto per la sua determinazione e capacità di gestire responsabilità, e si chiude con il satellite naturale che transita nel segno dell’Ariete, portatore di iniziative e inizi. Il Sole rimane nel segno del Sagittario, stimolando il desiderio di avventura e di espansione, mentre Mercurio in Scorpione e Saturno in Pesci continuano il loro moto retrogrado sino a sabato 29 novembre, quando torneranno diretti, segnando un punto di svolta per comunicazioni e struttura mentale.

Venere permane in Scorpione fino alla fine della settimana, sprigionando una carica intensa nelle relazioni, per poi spostarsi nel Sagittario, dove amplificherà la ricerca di libertà e verità nei legami affettivi. Nel frattempo, Marte si muove in Sagittario, alimentando l’audacia e l’energia per intraprendere nuove sfide, mentre Plutone in Acquario continua a favorire trasformazioni profonde. Restano retrogradi anche Urano in Toro e Nettuno in Pesci, segnalando la necessità di adattarsi a cambiamenti imprevedibili e di coltivare la sensibilità emotiva.

Il desiderio di cambiamento è palpabile e si fa strada con forza, invitando a cogliere con prontezza le opportunità che si presentano. La chiarezza mentale si affina, permettendo di sciogliere vecchi nodi e di pianificare con maggiore lucidità il futuro.

Sagittario: audacia e nuove prospettive

Con il Sole nel Sagittario, gli appartenenti a questo segno sono protagonisti di una fase di grande vitalità e slancio. Come segno mobile di fuoco, il Sagittario è spinto da una naturale curiosità e da un’intensa voglia di scoprire nuovi orizzonti, sia fisici che spirituali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox aggiornato al 24 novembre 2025, è il momento ideale per mettere a punto progetti e programmi con determinazione e focus.

Dicembre si preannuncia un mese ricco di risultati positivi, soprattutto nelle relazioni interpersonali e nell’ambito lavorativo. Chi ha attraversato periodi di difficoltà nei mesi precedenti potrà finalmente recuperare terreno e consolidare legami importanti. L’invito è a non aspettare passivamente, ma a prendere l’iniziativa con coraggio, dando spazio a ciò che si ritiene veramente importante.

Il Sagittario, rappresentato dal centauro con arco, simboleggia la tensione verso una conoscenza superiore e un cammino di crescita personale. Questa settimana, grazie all’energia di Marte e Venere, potrà sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno, soprattutto se saprà mantenere la chiarezza mentale e la tenacia.

L’ingresso della Luna in Capricorno dà il via a una settimana in cui il segno di terra rappresenta un punto di riferimento importante per la gestione delle responsabilità. Il Capricorno, governato da Saturno e noto per la sua tenacia e ambizione, si trova in una fase in cui la prudenza e la pazienza sono essenziali per navigare attraverso le sfide quotidiane.

Secondo le previsioni aggiornate di Paolo Fox, il 24 novembre 2025 è una giornata favorevole nonostante il peso delle responsabilità che molti nativi stanno vivendo. Sarà fondamentale riuscire a bilanciare il dovere con la cura di sé, ritagliandosi momenti di respiro per ricaricare le energie. La seconda metà di dicembre si prospetta ricca di opportunità concrete, specialmente dopo il 15, quando si potranno ottenere importanti risultati in ambito personale e professionale.

Il Capricorno è spesso associato a una certa introversione e riservatezza, ma la lucidità offerta dal movimento della Luna e la spinta di Marte in Sagittario aiuteranno a sciogliere nodi e a fare chiarezza sulle priorità da perseguire.

Toro: il tempo di farsi sentire

Il cielo astrologico di questa settimana indica anche un ruolo cruciale per il Toro, segno di terra noto per la sua stabilità ma che attualmente affronta il moto retrogrado di Urano. Questo transito può generare qualche tensione e la necessità di adattarsi a cambiamenti improvvisi, soprattutto nelle questioni pratiche e materiali.

Il consiglio per il Toro è quello di farsi sentire con decisione, di esprimere con chiarezza le proprie esigenze e di non temere il confronto. La settimana offre occasioni per mettere in luce le proprie qualità e per superare eventuali blocchi che si sono accumulati nei mesi precedenti.

L’invito è a non sottovalutare l’importanza di una comunicazione efficace, che sarà favorita dal ritorno diretto di Mercurio a fine settimana, aprendo la strada a nuove intese e accordi.