Grande soddisfazione e orgoglio a Tramonti per il prestigioso traguardo raggiunto dalla giovane concittadina Rosita Amatruda, che ha superato con successo il concorso notarile, entrando ufficialmente a far parte della categoria dei notai.

Un risultato di straordinario valore, frutto di anni di studio intenso, sacrifici e determinazione. “Si è realizzato un sogno che ho desiderato tantissimo”, ha raccontato emozionata Amatruda, evidenziando un percorso lungo e complesso, segnato da rinunce e da una dedizione totale allo studio.

Dopo la laurea e i diciotto mesi di pratica obbligatoria, la neo notaio ha affrontato uno dei concorsi più selettivi in Italia, con prove scritte estenuanti e tempi di attesa particolarmente lunghi. “È stato un percorso davvero impegnativo, ma non ho mai smesso di crederci. Finché non ci riesco, continuo: era questo il mio obiettivo”, ha spiegato, sottolineando anche il valore dell’esperienza pratica svolta in studio, decisiva per confermare la propria vocazione.

Superata con successo anche la prova orale, per Rosita Amatruda si apre ora una nuova fase professionale: “Dopo anni passati a studiare non vedo l’ora di iniziare finalmente a mettere in pratica tutto”.

Nei prossimi mesi sarà impegnata nel tirocinio obbligatorio di quattro mesi, prima dell’assegnazione della sede in base alla graduatoria nazionale.

A nome dell’intera comunità, il sindaco Domenico Amatruda ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Il traguardo raggiunto da Rosita rappresenta un motivo di grande orgoglio per Tramonti. È la dimostrazione concreta di come impegno, sacrificio e determinazione possano portare a risultati straordinari. La sua storia è un esempio positivo per i nostri giovani e per tutto il territorio”.

Un risultato che rende orgogliosa Tramonti e che testimonia il valore di una giovane professionista capace di trasformare anni di sacrifici in una conquista di assoluto prestigio.