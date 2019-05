Ondata di Neve sull’Appennino: imbiancata la Toscana e l’Autostrada A1 / Foto

Nelle ultime ore un’ondata di neve ha travolto l’Appennino Tosco-Emiliano. Diversi centimetri di coltre bianca sono caduti, colorando di bianco anche l’autostrada A1.

A partire dalle ore 18 la nevicata si è fatta decisamente intensa tra Pian Del Voglio ed Aglio – sul crinale tra Emilia-Romagna e Toscana – e con meno forza tra Rioveggio e Pian Del Voglio e su tutta la A1 Direttissima.

Lo rende noto il sito Autostrade per l’Italia, denunciando gli effetti della perturbazione di origine artica che sta interessando il Nord Italia. Nevica anche nell’alto e basso Appennino dalle cime più alte fino a Roteglia e Castellarano.

Una situazione che ha reso, comprensibilmente, complicata la circolazione delle vetture che durante queste ore stanno attraversando l’autostrada A1.

Sono stati segnalati diversi problemi, però, in tantissime località della Toscana e dell’Emilia Romagna.

Un fenomeno quanto meno inusuale in questo periodo dell’anno, visto che siamo in piena primavera.

Anche a Bologna sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargi sale, così come anche in molte altre città.

A causa delle abbondanti nevicate, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, sono in atto i provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sulla A1 Panoramica tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima.