Le leggende, i misteri e le antiche narrazioni popolari della Costiera Amalfitana approdano ad Atrani con “Ombre sulla Costa”, il format editoriale e audiovisivo firmato da Officine Zephiro Editore e Costa d’Amalfi TV.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 maggio 2026 alle ore 18:30, nell’ambito della Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast di Atrani, dove l’autore Gabriele Cavaliere e il direttore dell’emittente Salvatore Serio presenteranno al pubblico il progetto “Ombre sulla Costa – Cronache dall’Altro Mondo”, un viaggio tra folklore, simboli, superstizioni e creature fantastiche che popolano da secoli l’immaginario della Divina.

Un evento che si inserisce nel programma culturale del Mono Festival e che punta a valorizzare uno degli aspetti più affascinanti e meno raccontati del territorio: la memoria orale della Costiera Amalfitana.

Un patrimonio di storie sospese tra mito e realtà

“Ombre sulla Costa” nasce con l’obiettivo di recuperare e custodire quel patrimonio narrativo tramandato per generazioni nei racconti familiari, nei “cunti” delle nonne e nelle serate trascorse davanti al camino.

Munacielli, Janare, Aurie, Lupcani, Sirene, Volpi pescatrici e altre creature dell’immaginario popolare diventano protagonisti di una narrazione che intreccia antropologia, folklore e tradizione orale, riportando alla luce simboli e paure ancestrali che ancora oggi abitano l’identità culturale del territorio.

Il progetto non si limita alla dimensione fantastica, ma propone una riflessione più ampia sul rapporto tra luce e ombra, tra sacro e profano, tra realtà e superstizione. Un modo per raccontare la Costiera Amalfitana da una prospettiva inedita e profondamente identitaria.

Libri, podcast e format audiovisivo

Durante l’incontro saranno presentati i volumi della collana editoriale già pubblicati e quelli in lavorazione, a cura di Gabriele Cavaliere, insieme al format on demand disponibile su costadamalfi.tv e sui canali social dell’emittente.

Tra i titoli già disponibili spicca “‘O Munaciello”, dedicato alla celebre figura dello spiritello napoletano, sospeso tra leggenda e superstizione, accanto allo spin-off “Racconti orali per sordi e altre storie assurde” di Federico Maria Monti.

In fase di lavorazione anche i volumi dedicati alle Janare, alla devozione pagana e alle creature fantastiche che attraversano il folklore mediterraneo.

Cultura popolare e nuove forme di racconto

La presentazione di Atrani rappresenta anche un momento di confronto sul valore della cultura popolare contemporanea e sul ruolo dei nuovi media nella conservazione della memoria collettiva.

Attraverso libri, podcast, web TV e contenuti digitali, “Ombre sulla Costa” costruisce infatti un ponte tra tradizione orale e linguaggi contemporanei, trasformando antiche storie locali in un’esperienza culturale accessibile a nuove generazioni e a un pubblico sempre più ampio.

L’evento si preannuncia come uno degli appuntamenti più suggestivi della Fiera del Libro e dell’Editoria di Atrani, capace di unire territorio, letteratura, folklore e sperimentazione narrativa in un’unica esperienza immersiva.