In queste settimane si è tanto chiacchierato del suo fondamentale ruolo nella vita di Mia Martini, parliamo della sorella Olivia Bertè.

Chi è Olivia Bertè: età, figli e vita privata sorella Mia Martini e Loredana Bertè

Olivia Bertè è l’ultimogenita di Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvia Dato ed è nata nel 1958.

I genitori si sono separati quando lei aveva appena 6 mesi, ed è cresciuta con sua madre e le sorelle maggiori: Leda, nata nel 1946, Domenica, nata nel 1947 e Loredana, nata nel 1950.

Olivia ha trascorso la sua infanzia a Roma, e con suo padre ha sempre avuto un rapporto a distanza.

Sulla vita privata di Olivia si conosce davvero molto poco, ha un figlio. Inoltre, in un servizio per Tv2000, ha raccontato di essersi sposata alla sua cerimonia, Mia Martini le ha fatto da testimone.

Olivia ha seguito in ogni suo passo la sorella Mimì, di cui era orgogliosissima sin dai tempi in cui lei frequentava ancora il liceo. Ad ogni suo spettacolo, la più piccola delle Bertè era in prima fila, e dietro le quinte preparava gli abiti e i gioielli per Mia Martini.