Occhi al cielo questa sera: nella notte di Halloween brilla la Luna Blu

Grande appuntamento questa sera per gli appassionati dell’astronomia: nella notte di Halloween ci sarà infatti la Luna Blu.

Nel mese di ottobre ci saranno due lune piene: la prima è stata il 2 ottobre e la seconda avverrà appunto il 31 (e questa sarà la luna blu). Ma stasera non vedremo il nostro satellite tingersi di blu!

La Blue moon, così come dicono i nostri amici anglosassoni, non sta ad indicare il fatto che la luna si tingerà di blu ma sta ad indicare quando si verificano due lune piene in un mese, proprio come accade in questo mese di gennaio.

Il termine “blue moon” deriva infatti da un detto popolare “once in a blue moon” che serva ad evidenziare la rarità di un evento. In italiano corrisponde al nostro: “ogni morte di Papa”. Il fenomeno della “luna blu” si verifica ogni 2,7 anni.

Stasera potremo dunque ammirare il cielo per ammirare una luna tra l’altro un po’ più grande del solito, ma di certo non blu.

“In media abbiamo una luna piena al mese in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni per completare il suo ciclo, ossia poco meno di un mese. Per questo motivo accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la luna piena in un anno” – spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope -. A volte – prosegue – accade che la Luna blu sia la seconda luna piena in un mese, in altri casi è la quarta di una stagione”.