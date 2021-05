Occhi al cielo: mercoledì 26 maggio c’è la Superluna più grande del 2021

In arrivo la Superluna che illuminerà il cielo nella notte del 26 maggio e sarà la più grande del 2021.

Quella di mercoledì prossimo sarà una Superluna, cioè una Luna piena e che si trova nel punto dell’orbita più vicino alla Terra (perigeo): la Luna sarà più grande del 12% e più luminosa del 16%.

Per l’occasione, l’Istituto Nazionale di Astrofisica organizzerà una diretta osservativa dedicata alla Luna in collegamento da diversi osservatori distribuiti in tutta Italia. Il fenomeno astronomico si potrà seguire mercoledì 26 maggio a partire dalle 21:30 di sul canale YouTube dell’INAF.

Un evento astronomico dunque da non perdere per la sua bellezza che attira da sempre l’attenzione degli astrofisici e di tutti gli appassionati del sistema solare.

Cos’ è la Superluna

Una superluna è la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L’effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna visto dalla Terra. Il termine “superluna” non è un termine strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica per il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare.

L’associazione della Luna con le maree oceaniche ha portato a credere che in presenza di una superluna ci possa essere un rischio maggiore di eventi come terremoti ed eruzioni vulcaniche. Tuttavia, tali timori sono ritenuti molto poco convincenti e, secondo gli scienziati, solo le maree potrebbero essere leggermente più ampie rispetto alla norma, senza comunque portare conseguenze evidenti.

Il 23 giugno 2013 si è avuta la più vicina e grande luna piena del 2013; nel 2014 il fenomeno ha avuto la massima visibilità il 10 agosto, in coincidenza con la notte di San Lorenzo.

Nella notte di domenica 13 novembre 2016 e lunedì 14 c’è stata la luna più grande degli ultimi 60 anni: infatti, l’ultima con tali dimensioni c’è stata nel 1948.

La possibilità di distinguerla ad occhio nudo è comunque molto limitata, dal momento che la differenza massima tra superluna e microluna equivale a un pallone da calcio visto da 72 metri (superluna) o da 80 metri (microluna) di distanza.