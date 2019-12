Nuovo terremoto in provincia di Benevento. Circa 60 scosse registrate in 20 giorni

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio, alle ore 14.02, di magnitudo 2.7 con epicentro a San Leucio del Sannio in provincia di Benevento.

Il movimento tellurico segnalato da sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il fenomeno con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.77 ad una profondità di 9 km.

I comuni nel giro di 10km dall’epicentro sono: Ceppaloni, Sant’Angelo a Cupolo, Chianche, San Nicola Manfredi, Arpaise, Petruro Irpino, Apollonia, Torrioni, San Martino Sannita, Benevento, Roccabascerana, San Giorgio del Sannio, Altavilla Irpina, San Nazzaro, Calvi, Montefusco, Tufo, Pannarano, Santa Paolina, Castelpoto, Pietra Stornina e San Martino Valle Caudina.

In 20 giorni sono state registrate ben 60 scosse di terremoto in provincia di Benevento: «Negli ultimi due giorni si è riattivata la sequenza sismica in provincia di Benevento iniziata il 21 novembre scorso con una serie di terremoti di magnitudo medio-bassa (magnitudo massima pari a 3.2 il 25 novembre alle ore 11,27) localizzati in un’area ad una decina di chilometri a sud della città capoluogo al confine con la provincia di Avellino. L’area epicentrale è ubicata tra i comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni e Apollosa, tutti in provincia di Benevento. In particolare nella giornata di ieri, 16 dicembre, sono stati localizzati con le stazioni della Rete Sismica Nazionale dell’Ingv nell’area circa 27 terremoti di magnitudo maggiore rispetto a quelle degli eventi di novembre».