Nuovo caso di Coronavirus in Costiera Amalfitana, si tratta di un 19enne arrivato dalla Croazia

Primo caso di Coronavirus dopo diverse settimane in Costiera Amalfitana. Si tratterebbe di un 19enne che vive in Lombardia ma che è giunto nella Divina dopo essere stato in vacanza in Croazia.

Il ragazzo è stato sottoposto al tampone poichè era stato in vacanza in un’area extra Schengen, e già dal suo arrivo presso l’abitazione dei parenti nella zona di Marmorata frazione di Ravello.

Il ragazzo sarebbe in autoisolamento già dal momento del suo arrivo. Ovviamente nessun allarmismo visto che, per il momento, si tratta di un caso isolato e che sarebbe stato immediatamente identificato.

Gli organi preposti sono già a lavoro per ricostruire la catena dei contatti e per sottoporre a tampone le persone entrate in contatto con il ragazzo.

Ovviamente consigliamo a tutti i cittadini della Costiera Amalfitana e a tutti coloro i quali scelgono la Divina per le proprie vacanze, di indossare la mascherina e di rispettare le norme anti contagio in vigore.