Nuovo anno scolastico: in Campania si tornerà tra i banchi il 24 settembre

In Campania la scuola inizierà il 24 settembre anziché il 14 come annunciato dallo Stato nei giorni scorsi.

Una scelta anticipata da tempo dall’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, ma fatta ieri dopo il tavolo con i sindacati e le associazioni di genitori.

“Una decisione – dichiara l’assessore- presa con rabbia ed amarezza ma non c’era altra possibilità. Aprire il 14, come ha suggerito la Ministra, e poi chiudere per la preparazione dei seggi elettorali in vista del voto del 20 e 21 settembre, avrebbe significato mandare i ragazzi a scuola per non più di tre giorni, considerato che in tutti gli istituti l’inizio delle lezioni è sempre scaglionato tra le diverse classi. E questo non è serio, per i docenti, per gli studenti, per le famiglie. Mai come quest’anno, che ha così profondamente ferito il mondo della scuola, il ritorno tra i banchi deve essere un momento solenne. L’istruzione è un diritto e dunque lo Stato ha il dovere di tutelarlo e di garantirne sempre l’esercizio. Anche prima delle elezioni”.

Inoltre il Governatore De Luca ha spiegato che saranno fornite le mascherine a tutti gli studenti quando torneranno tra i banchi:”Ci sono problemi di sicurezza da affrontare per l’avvio dell’anno scolastico. Dobbiamo dare le mascherine a tutti gli studenti delle medie e delle medie superiori e fare i tamponi all’inizio dell’anno scolastico a tutto il personale docente, che per la Campania credo ammonti a oltre 110mila unità. Ci stiamo preparando a fare i tamponi a tutti. Questa è l’unica cosa seria che possiamo fare per tutelare la salute dei ragazzi. Il resto è aria fritta”.

Va da sé che la riapertura delle scuole sarà un passaggio fondamentale per la gestione dell’emergenza di tutto Italia.

Le scuole, infatti, sono state le prime ad essere chiuse per evitare il proliferare del contagio. Bisognerà avere massima prudenza, quindi, nella riapertura per la tutela prima di tutto degli studenti, degli insegnanti, del personale e delle loro famiglie.