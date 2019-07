E’ entrata ormai nel vivo l’edizione 2019 di Temptation Island, il programma estivo di successo di Canale 5, del quale Nunzia Sansone sarà una delle protagoniste.

Come da tradizione alla guida della trasmissione ci sarà Filippo Bisciglia che è stato al timone anche delle precedenti edizioni.

Saranno 6 le coppie che si metteranno in gioco per mettere alla prova il loro amore e i loro sentimenti.

Temptation Island: cast e coppie

Nunzia e Arcangelo: i due stanno insieme da ben 13 anni e vogliono capire a che punto della loro relazione sono arrivati.

Katia e Vittorio: sono fidanzati da due anni. Lui si dichiara innamoratissimo e vuole capire se anche lei ricambia i sentimenti.

Cristina Incorvaglia e David Scarantino: sono stati protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne Over e per loro sarà l’occasione giusta per mettere alla prova i loro sentimenti.

Sabrina e Nicola: stanno insieme da due anni. Lei ha voluto partecipare per capire se la loro relazione è fatta per durare nonostante la differenza d’età di dodici anni.

Jessica e Andrea: hanno annullato le nozze che si sarebbero dovute tenere a Giugno. Vogliono capire se c’è la possibilità di andare avanti nella loro relazione.

Ilaria e Massimo: lei desidera una famiglia mentre lui si lamenta di non avere tempo per se stesso.

Chi è Nunzia Temptation Island: lavoro, curiosità ed età fidanzata Arcangelo

Nunzia Sansone è nata l’8 gennaio del 1993 e vive a Napoli. Si definisce una persona molto motivata e punta dritto ai suoi obiettivi.

Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Come detto in precedenza è fidanzata con Arcangelo da ben 13 anni. L’esperienza a Temptation Island le servirà per capire cos’è cambiato in questi anni e cosa prova realmente per il fidanzato.