Nunzia e Arcangelo: ecco cos’è successo dopo il falò a Temptation Island

Nunzia e Arcangelo sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

I due si sono messi in gioco fino i fondo e hanno messo anche in seria crisi il loro rapporto.

Arcangelo Bianco è nato a Napoli il 15 gennaio del 1991. Nonostante lavori come agente di commercio, sta continuando a studiare per concludere il suo percorso universitario.

Nunzia Sansone è nata l’8 gennaio del 1993 e vive a Napoli. Si definisce una persona molto motivata e punta dritto ai suoi obiettivi.

Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

I due stanno insieme da ben 13 anni. L’esperienza a Temptation Island servirà per capire cos’è cambiato in questi anni e cosa prova realmente per il fidanzato.

Lei non è sicura della fedeltà del fidanzato. Sin dalle prime battute l’ha visto molto attivo con le varie tentatrici.

Lui è stato anche seguito dalle telecamere mentre è andato in esterna, senza però che lui lo sapesse.

Le attenzioni che Arcangelo ha dato alla tentatrice hanno fatto sbottare e impazzire completamente Nunzia che ha chiesto un immediato falò.

Lui ha cercato anche di rubare un bacio alla bella Sonia che ha reagito tutt’altro che bene a tale gesto. Decisamente di altro tono la reazione di Nunzia.

Lui, però, ha deciso di non presentarsi per evitare il confronto. C’è stato bisogno dell’arrivo di Filippo per convincere Arcangelo a presentarsi al falò.

Il fidanzato, infatti, è ignaro del fatto che Nunzia l’abbia visto in atteggiamenti intimi con Sonia visto che era convinto di non essere ripreso.