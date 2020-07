Non dirlo al mio capo: trama, anticipazioni e cast di stasera 5 luglio

Questa sera alle 21.25 su Rai 1 ritorna la prima stagione della serie tv “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Non dirlo al mio capo – trama

La fiction racconta la storia di Lisa, una 34enne da poco vedova in cerca di un lavoro per coprire i debiti del marito e per portare avanti la sua famiglia composta da due figli. Lisa troverà impiego in uno studio di avvocati ma nasconderà al suo capo di essere mamma. Requisito indispensabile infatti per essere ammessa allo studio è non avere figli.

Non dirlo al mio capo – anticipazioni 5 luglio

Enrico assiste ad un litigio tra Fabrizio e il padre, e decide di aiutarlo. Per ottenere ciò che vuole, però, Fabrizio è costretto a rivelare dei segreti che non aveva condiviso neanche con Lisa e che mettono a dura prova il loro rapporto.

In studio arriva un uomo disperato: l’ex moglie ha deciso di dividere tutti i loro averi letteralmente a metà: mezzo divano, mezzo orologio, mezzo tavolo e così via. Lisa non può immaginare chi si nasconda dietro questa follia né quanto il suo capo sia vicino a scoprire la verità su di lei e sull’esistenza dei suoi figli.

Non dirlo al mio capo – cast

Nella serie, firmata dal regista Giulio Manfredonia, ritroviamo Lino Guanciale, nel ruolo del cinico avvocato che le dà un posto di lavoro nel suo affermato studio e ovviamente Vanessa Inconrada. Nel cast anche Chiara Francini, Giorgia Surina, Andrea Bosca, Federico Riccardo Rossi, Gloria Radulescu, Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Saul Nanni e Massimo De Francovich.