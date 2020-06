Non dirlo al mio capo: trama, anticipazioni e cast di stasera 28 giugno

Questa sera alle 21.25 su Rai 1 ritorna la prima stagione della serie tv “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Non dirlo al mio capo – trama

La fiction racconta la storia di Lisa, una 34enne da poco vedova in cerca di un lavoro per coprire i debiti del marito e per portare avanti la sua famiglia composta da due figli. Lisa troverà impiego in uno studio di avvocati ma nasconderà al suo capo di essere mamma. Requisito indispensabile infatti per essere ammessa allo studio è non avere figli.

Non dirlo al mio capo – anticipazioni 28 giugno

Enrico sfida Lisa a seguire la causa tra una cliente e una azienda tessile. Ricevuto in regalo dal capo un tailleur grigio, inizia ad assaporare il piacere del successo sul lavoro. Forse un po’ troppo: i colleghi quasi non la riconoscono e Fabrizio, che ha iniziato a frequentare, sembra venire dopo tutti i suoi impegni.

Nel frattempo l’avvocato deve seguire il caso del vecchio autista del padre Giusto, che finirà per aprirgli una nuova pista nella ricerca della verità sul padre…

Enrico, arrabbiato con Lisa, è deciso a ricominciare a sfruttarla come praticante. Ma il cardinale Balestra, cliente della causa in corso nello studio legale, si convince che Lisa sia la fantomatica fidanzata di Enrico, e pretende che i due seguano insieme il suo caso.

Nel frattempo, mentre Lisa si chiede se sia giusto far conoscere Fabrizio ai suoi figli, Mia è decisa ad accettare la storia di Romeo con Greta. Il caso le dà una mano: in piscina, infatti, incontra un affascinante nuotatore, colpevole di averle rubato la corsia…

Non dirlo al mio capo – cast

Nella serie, firmata dal regista Giulio Manfredonia, ritroviamo Lino Guanciale, nel ruolo del cinico avvocato che le dà un posto di lavoro nel suo affermato studio e ovviamente Vanessa Inconrada. Nel cast anche Chiara Francini, Giorgia Surina, Andrea Bosca, Federico Riccardo Rossi, Gloria Radulescu, Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Saul Nanni e Massimo De Francovich.