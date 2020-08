Non dirlo al mio capo 2: trama, anticipazioni e cast di oggi 2 Agosto

Ritornano questa sera a partire dalle 21.25 su Rai1 le repliche della seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Non dirlo al mio capo 2 – Trama

Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare.

Insomma, ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio. O almeno così pare.

Dietro l’angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie, tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

Non dirlo al mio capo 2 – Anticipazioni 2 Agosto

Nina ha passato la notte con Enrico ed è fiduciosa verso una loro riconciliazione finché in studio non arriva Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, loro amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico.

Anche Lisa è in difficoltà riguardo al suo arrivo perché la sera prima, non sapendo dell’amicizia tra i tre, ha confessato a Diego che le piace ancora Enrico.

Lisa è preoccupata perché suo padre ha fatto ricorso al Tribunale dei minori accusandola di non essere in grado di badare ai suoi figli, figuriamoci ad Aurora.

Nel frattempo Enrico mette in guardia Lisa sulla sua amicizia con Diego noto sciupafemmine, mentre Perla scopre con “orrore” di essere ancora attratta da Rocco. Mia, che è stata lasciata da Romeo per Aurora, inizia a saltare la scuola per non vederli insieme.

Non dirlo al mio capo 2 – Cast

Oltre a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale fanno parte del cast Chiara Francini, Ludovica Coscione, Andrea Bosca, Federico Riccardo Rossi, Gloria Radulescu, Magdalena Grochowska, Saul Nanni, Davide Pugliese, Fabrizio Rozzi, Massimo De Francovic, Giusto Vinci, Sara Zanier, Aurora Ruffino, Gianmarco Saurino, Iago Garcia, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Christian Monaldi.