Cade in trasferta il Tramonti Calcio, allo stadio Karol Wojtyla di Nocera Superiore la squadra di Mister Coccorullo gioca un’ottima gara dominando larghi tratti del match, ma cade nei minuti finali ancora una volta sugli sviluppi da palla inattiva.

Primo tempo di marca tramontana con una traversa colpita da parte di Falcone, con un palo di Santelia e altre due nitide occasioni da goal che si conclude a rete inviolate.

Ripresa che vede il Tramonti alla ricerca del gol del vantaggio che arriva però per i padroni di casa: minuto 78’ angolo per il Nocera Superiore, Albero è lesto a ribadire in rete una respinta dell’estrema difensore del Tramonti Calcio.

Tramonti riversato in attacco ancora sfortunato nel finale con Santelia che dal limite centra il palo e con un paio di mischie nel finale senza però trovare la rete del meritato pari.

Prossimo match casalingo per il Tramonti Calcio che ospiterà lo Scala Calcio nel derby costiero del girone A.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐂𝐂𝐎𝐑𝐔𝐋𝐋𝐎

Posso dirmi deluso e amareggiato del risultato finale di 1-0, che è abbastanza bugiardo perché nel corso della partita abbiamo colpito una traversa, due pali e almeno un paio di occasioni sono state salvate sulla linea di porta dagli avversari. Abbiamo preso gol ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove un avversario si è ritrovato da solo a concludere a rete dopo una respinta del portiere. Un’occasione simile è capitata a noi nel primo tempo ma non siamo stati bravi nel fare gol, e ancora una volta veniamo puniti oltremodo su una delle poche occasioni concesse.

Il calcio però è questo, vince chi fa gol. E per vincere le partite serve concentrazione, applicazione e fame. Noi oggi, nonostante tante occasioni create, abbiamo avuto poco di tutto ciò.

Bisogna riprendere fin da subito a costruire gioco semplice e pulito come fatto nelle ultime due uscite, mettendo in campo la giusta cattiveria e determinazione, soprattutto sotto porta.

𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐆𝐑𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐅𝐀𝐋𝐂𝐎𝐍𝐄

Usciamo da questa sconfitta per 1-0 contro il Nocera con tanto rammarico, perché la squadra ha mostrato un atteggiamento davvero positivo per tutta la partita. Purtroppo oggi la sfortuna ha inciso più del dovuto, abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzare quanto prodotto.

Nonostante il risultato, resto ambizioso riguardo al nostro gruppo. Abbiamo un bel progetto, con ragazzi uniti e con grande voglia di lavorare. Prestazioni come questa, se accompagnate da un po’ di fortuna in più, ci porteranno sicuramente a raccogliere punti importanti