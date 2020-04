Nicoletta Mantovani è stata la moglie del grande tenore Luciano Pavarotti dal quale ha avuto anche una figlia di nome Alice.

Chi è Nicoletta Mantovani la moglie di Luciano Pavarotti: età, figli e curiosità

Nicoletta Mantovani è nata a Bologna il 23 novembre 1969 ed attualmente è una produttrice cinematografica.

Dopo le scuole superiori ha studiato scienze naturali e suo padre, mentre lei studiava, era un collaboratore proprio di Luciano Pavarotti. Nicoletta ha conosciuto il maestro dopo aver particecipato ad uno stage nel suo staff.

Dall’età di 23 anni, da sei mesi dopo l’inizio della storia d’amore con Pavarotti, convive con la diagnosi di sclerosi multipla. All’epoca, su consiglio di Big Luciano, decise di tenere nascosto tale particolare della sua vita.

Per alcuni anni si è sottoposta alle cure a New York e poi ad un intervento chirurgico di angioplastica del metodo del dottor Paolo Zamboni.

Ha sposato Pavarotti nel 2003 al 2007 ma la loro storia d’amore andava avanti già dagli anni ’90 ed all’epoca fece molto scalpore per la grande differenza d’età: ben 34 anni. La coppia ha avuto una figlia, Alice; in origine, Nicoletta era in attesa di due gemelli, ma purtroppo, il maschietto, Riccardo, non è sopravvissuto al parto.

Dopo la morte del tenore Nicoletta Mantovani aveva ritrovato l’amore ed è stata legata ad un compagno, Filippo Vernassa; tuttavia, dopo sette anni la storia è finita e nel 2018 è single.

Dopo la sua scomparsa, Nicoletta Mantovani ha istituito una Fondazione a lui dedicata con l’obiettivo di mantenere viva la memoria del Maestro Pavarotti e di aiutare i giovani che aspirano alla lirica.