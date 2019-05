New Amsterdam: trama, cast, attori e anticipazioni questa sera 5 Maggio

Il dottor Max Goodwin diventa il nuovo direttore sanitario di uno degli ospedali pubblici più antichi e rinomati del paese, oggi non più l’istituzione che rappresentava un tempo.

Di certo il suo atteggiamento è diverso dai suoi colleghi. Alla base c’è la lotta per impedire alla burocrazia di interferire con la cura del paziente, determinato a riportare l’ospedale al suo vecchio splendore attraverso terapie innovative ed eccezionali.

Non si ferma davanti a nulla per rimettere in sesto una struttura a corto di fondi e di personale, conosciuta come l’unica al mondo in grado di curare malati di Ebola, prigionieri di Rikers Island e il Presidente degli Stati Uniti d’America allo stesso tempo.

New Amsterdam: cast

Cast di respiro internazionale che vede come protagonisti: Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine, Anupam Kher, Zabryna Guevara, Lisa O’Hare.

New Amsterdam: anticipazioni

Max lotta tra la vita e la morte a causa di un collasso. La moglie Georgia chiama la dottoressa Sharpe e, grazie al suo aiuto, riesce ad eseguire una tracheotomia e a trasportare urgentemente suo marito al New Amsterdam, dove intanto proprio la Sharpe informa la squadra medica della grave malattia che sta uccidendo Max.

Nel frattempo Peter Fulton assume il ruolo di direttore sanitario ad interim e rifiuta un’operazione al cuore non coperta dall’assicurazione sanitaria; a differenza di Goodwin, Fulton mette al primo posto le finanze dell’ospedale piuttosto che offrire un servizio sanitario di qualità alla portata di tutti.