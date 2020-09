Nero a Metà 2: trama, cast, anticipazioni e attori fiction questa sera Rai1

Questa sera su Rai1 andrà in onda la nuova e attesissima stagione di Nero a Metà 2, fiction che racconta la storia dell’eccentrico ispettore Carlo Guerrieri.

Nero a Metà 2: trama

Malik si è ormai conquistata la fiducia dei suoi e anzi è stato promosso a ispettore. Carlo, ormai consapevole di poter contare su di lui, accetta di buon grado la notizia. I due sembrano ormai sulla strada di una solida amicizia, superati i dissapori del passato.

Anche sul fronte dell’amore, però, ci sono dei grandi cambiamenti. L’esperienza in prigione e sull’orlo del baratro, in cui poteva finire tutta la sua vita da un momento all’altro, ha fatto capire a Carlo quali sono le cose importanti. Nonostante l’ispettore sia un indomabile solitario, la sua indole cederà alla tenerezza del rapporto con Cristina. Donna di cui Carlo non può più fare a meno.

Nero a Metà 2: anticipazioni

Carlo Guerrieri, il quale si troverà a lottare non solo sul campo lavorativo ma anche nella sfera privata, nella quale ha costruito con molta fatica una storia d’amore con Cristina .

Una tragedia, nella quale perde la vita il giovane Paolo, porta l’ispettrice Marta Moselli nella capitale: la donna, devastata e distrutta per la morte di suo figlio, è decisa a fare luce sulla misteriosa faccenda e per farlo ha bisogno dell’aiuto dell’ispettore romano, presente per puro caso durante il dramma. Una “pericolosa” vicinanza che stravolgerà la vita di Carlo, il quale vedrà nuovamente crollare le poche certezze che faticosamente era riuscito a conquistare.

Nero a Metà 2: cast

Cast di alto profilo per la fiction che sarà proposta oggi in prima serata su Rai1 e che terrà inchiodati milioni di telespettatori.

I protagonisti della fiction sono: Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi, Giulio Cristini, Antonia Liskova, Michele Botrugno