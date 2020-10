Nero a Metà 2: anticipazioni, trama, attori e cast della puntata oggi 1 ottobre

Ritorna questa sera di giovedì 1 ottobre su Rai1 la fiction Nero a Metà, che raggiunge la sua seconda stagione.

Nero a Metà 2 – Trama

Nella puntata d’esordio di Nero a metà 2 finalmente Carlo e Cristina hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi ma la felicità ha lasciato spazio alla disperazione quando è giunta la notizia della morte di Paolo, figlio di Marta Moselli, una collega del distretto di polizia.

Determinato a scoprire il colpevole, Guerrieri ha immediatamente intrapreso le indagini che ben presto si sono rivelate più complesse del previsto.

Intanto Alba al matrimonio del padre ha incontrato Malik e, nonostante i tentativi del ragazzo di riconquistarla, si è mostrata profondamente rancorosa nei suoi confronti . Successivamente la donna vive una notte di passione con l’affascinante Enea, salvo poi scoprire che uomo sarà lo stagista che l’aiuterà al lavoro. Infine un nuovo omicidio ha sconvolto il distretto: Olga è morta.

Nero a Metà 2 – Anticipazioni 1 ottobre

Carlo e Marta hanno raggiunto Nusco. Lo credono morto. Con l’arrivo di Alba scoprono che non è così. Partono subito le indagini per capire perché Nusco stava scappando e chi ha tentato di ucciderlo. Arrivano così alle prove che il cellulare di Nusco è stato hackerato, così come quelli di Malik e Carlo.

Si sentono in pericolo, ma Carlo intuisce che tutto è riconducibile a Marta, Muzo e Nusco, al periodo in cui i tre lavoravano insieme alle volanti. Malik è contemporaneamente impegnato dal caso della studentessa trovata morta nella casa che condivideva con Sahar e si affeziona a suo figlio Alex, il quale non prende bene l’arresto della madre e scappa dalla casa famiglia in cui viene condotto.

Malik lo insegue e quando finalmente lo trova, il ragazzino gli spara a una spalla. Carlo non riesce più a convivere con il conflitto di sentimenti che prova e confessa a Cristina di essersi innamorato di Marta.

Nel secondo episodio un giovane di origini rumene viene trovato morto in una discarica. In un primo momento si pensa che a compiere il delitto sia stato il padre della fidanzata del ragazzo. Andando avanti si scopre invece che il decesso è avvenuto nell’ ambito di un incontro di boxe clandestino, al quale il ragazzo aveva deciso di partecipare per poter mantenere il figlio in arrivo.

Muzo e Marta ripercorrono a ritroso i casi di cui si sono occupati alla ricerca di chi si sta vendicando oggi su di loro. Il principale sospettato è Graziano Imardi, costruttore che gestiva un giro di prostituzione minorile in cui erano riusciti a infiltrarsi.

Individuano un suo possibile nascondiglio dove, seminascosti, trovano gli effetti personali di Olga. Nel frattempo qualcuno è intento a spiare Carlo e la sua squadra… Carlo confessa a Marta di avere lasciato Cristina. Alba fa lo stesso col padre: gli rivela di aver trovato sua madre con l’aiuto di Malik…

Nero a Metà 2 – Cast

In Nero a metà 2 Claudio Amendola veste i panni di Carlo Guerrieri mentre Miguel Gobbo Diaz recita la parte di Malik Soprani. Antonia Liskova ricopre il ruolo di Micaela Carta, Rosa Diletta Rossi quello di Alba Guerrieri e Alessandro Sperduti è Marco Cantabella.

Margherita Vicario interpreta Cinzia Repola, Fortunato Cerlino è Mario Muzo e Nicole Grimaudo è Marta Moselli. Infine Claudia Vismara ricopre il ruolo di Monica Porta.