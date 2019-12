Natale e Capodanno in Costiera: turisti puntano al last minute. Incidono trasporti e meteo

Sono arrivate puntuali le previsioni Otei/Abbac (l’osservatorio turistico regionale dell’associazione extralberghiera) per quanto riguarda i dati sulle prenotazioni last minute in Campania e in Costiera Amalfitana in occasione delle festività natalizie.

In generale i dati riportano che si va verso il tutto esaurito in gran parte delle maggiori località turistiche della Campania, ma incidono le scelte all’ultimo secondo per previsioni meteo ed eventi.

I dati, in continuo aggiornamento, tengono conto delle prenotazioni già effettuate mediante le maggiori piattaforme online e con il sondaggio a campione tra le strutture ricettive del territorio.

Se a Natale la media di prenotazioni si attesta intorno al 70%, è invece tra Natale e Capodanno, che si registra tendenze verso il possibile tutto esaurito con l’aumento degli italiani in città, rispetto alla presenza straniera che però è più alta in località come Positano, Sorrento, Capri e Amalfi.

I dati attualmente acquisiti per la Campania per il periodo dal 30 dicembre al 2 gennaio, con una media di 2,5 pernotti, vedono, come nelle previsioni, Napoli con un indice di occupazione camere intorno all’ 87%, segue Positano che fa registrare prenotazioni pari all’89% di camere già confermate.

La Salerno delle Luci d’Artista è prenotata al momento per l’84% delle disponibilità presenti sulle maggiori piattaforme come Booking, Airbnb, Expedia e gli altri portali presi a campione. Amalfi per il periodo indicato, vede prenotazioni per il 75%, Vietri sul Mare al 77%, Sorrento al 71%, l’isola di Capri è al 79% delle prenotazioni, Ischia al 76%.

Interessante anche il dato di alcune località del Cilento, con Acciaroli al 75%, Marina di Camerota al 72% e Ascea al 73% e Agropoli al 75%.

Le prenotazioni per il Capodanno,tenuto conto dei tre giorni indicati, vanno dal 72% di Caserta al 74% di Avellino e Benevento. Prezzi assai variabili per il pernotto, a Napoli la media è tra i 70 ai 120 ma il last minute e second potrebbero dilatare i prezzi anche fino a 150 euro.

“Sono dati interessanti ed in continua evoluzione, ne sapremo di più nei prossimi giorni quando avremo anche i dati da aggregare con le prenotazioni confermate dalle nostre strutture ricettive che fanno parte de lcampione del nostro Osservatorio – dichiara il presidente Abbac AgostinoIngenito –. La Campania regge ed è meta privilegiata ma deve fare i conti con una concorrenza molto alta e con tendenze assai variabili in cui peseranno non poco anche le previsioni metereologiche, voli aerei e last second. I flussi di viaggiatori internazionali e nazionali all’aeroporto come per quelli ferroviari sono consistenti. Restano non poche problematiche in merito a mobilità e trasporti pubblici che rischiano di essere ridimensionati nel periodo festivo con seri aggravi nell’offerta dei servizi per i viaggiatori”.