Natale al Cinema Iris di Amalfi: la programmazione per le festività

Le festività di Natale al Cinema Iris di Amalfi saranno all’insegna del divertimento con due film per tutta la famiglia, una tombolata musicale e, a gennaio, con l’uscita nazionale del nuovo film di Checco Zalone.

Due i film in programma: Il Primo Natale di Ficarra e Picone e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle della Disney.

“Il Primo Natale”

Il film narra la storia di Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto credente e vede nei suoi santi furti solo un’occasione di arricchimento. Valentino è un prete che esercita nel paesino siculo ed è fortemente affascinato dal presepe e dall’incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno.

I due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo nella Palestina di oltre duemila anni fa, fino all’epoca, appunto, del primo Natale.

Orari di programmazione di Il Primo Natale: da giovedì 19 dicembre a lunedì 30 dicembre (lunedì chiuso). Il film sarà proiettato dal 19 dicembre al 22 dicembre tutti i giorni alle 19.00 e alle 21.00. Il giorno di Natale tripla proiezione alle 18.00 – 20.00 e 22.00. Da giovedì 26 a lunedì 30 dicembre proiezione tutti i giorni alle 18.00 e alle 20.00 solo il 26 dicebre ed il 29 dicembre.

“Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”

Sono trascorsi 3 anni dagli eventi di Frozen – Il Regno di Ghiaccio e Arendelle sembra aver ritrovato la pace. Elsa ha ormai imparato a governare i suoi straordinari poteri, mentre Anna è felice di aver trovato in Kristoff l’amore che tanto sognava. Tuttavia, la tranquillità del regno è destinata a essere turbata da una nuova minaccia proveniente dal passato. Elsa viene improvvisamente distratta da un canto misterioso che proviene dalla foresta e che solo lei riesce a sentire. Quella voce finisce per risvegliare in lei poteri legati ad alcuni spiriti incantati…

Orari di programmazione di “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle “ da giovedì 12 dicembre al 23 dicembre (lunedì chiuso): tutti i giorni spettacolo ore 17.00.



Serata all’insegna del divertimento invece quella del 23 dicembre con la Tombolata musicale alle 20.30. La serata, che unisce il classico gioco della tombola con la musica, vedrà la partecipazione de Il Gatto e la Volpe. Per info e prenotazioni tavoli: 3208450116.

Infine il nuovo anno si aprirà con la proiezione del nuovo film di Checco Zalone “Tolo Tolo”. La programmazione sarà resa nota nei prossimi giorni.



Ricordiamo inoltre che è possibile scaricare gratuitamente su Google Play e l’App Store l’App ufficiale del Cinema Iris di Amalfi per restare sempre aggiornati sulle novità e su eventuali cambi di programmazione.

Dopo circa 35 anni di intermittente funzionamento, ha ufficialmente riaperto i battenti il Cinema Iris, punto di incontro da generazioni per tanti amalfitani ed abitanti della costiera. Oltre a proiettare le ultimissime novità della programmazione cinematografica, la sala, completamente ristrutturata e rimodernata, può ospitare anche eventi collaterali, conferenze e meeting. Tra una proiezione e l’altra, non lasciarti sfuggire un po’ di sano relax e quattro chiacchiere con gli amici al bar del Cinema Iris.

Il cinema Iris in via S. Maria Maggiore ad Amalfi. Tel: 089 8736384 – 320 8450116 sito web: info@cinemairis.it – pagina Facebook: Cinema Iris Amalfi.