Napoli: ritorna il “Batò Naples” per ammirare le bellezzezze della città via mare

Torna a partire da domani, domenica 16 giugno, il Batò Naples che propone escursioni via mare per ammirare le bellezze della città di Partenope.

La prima corsa inaugurale della nuova stagione sarà domani alle 10.15 e sarà riservata a stampa, autorità e artisti mentre quella per il pubblico è prevista alle ore 12.00. Le corse ordinarie, della durata di circa un’ora, accompagneranno i turistitutta l’estate, il sabato e la domenica, con partenza da Mergellina alle 10.30, 16.00, 17.30 e 19.00.

Il “Batò Naples”, che emula quello più famoso di Parigi sulla Senna, propone escursioni via mare alla scoperta delle meraviglie del litorale partenopeo con l’accompagnamento delle più celebri canzone del repertorio classico napoletano.

Con il “Batò Naples” sarà possibile godere di due ore di traversata che permetteranno di vedere Mergellina, Nisida, Castel dell’Ovo e una corsa speciale da Mergellina al golfo di Pozzuoli. Inoltre, tramite speciali convenzioni, si potranno gustare i migliori cibi di Napoli in ristoranti e pizzerie.

“Batò Naples” è un’idea di Capitan Morgan e Alilauro, realtà del gruppo Volaviamare. Dopo la giornata inaugurale sarà possibile fare la traversata ogni sabato e domenica per tutta l’estate al costo di 13 euro.

La partenza del batò è dal molo Alilauro di Mergellina, in via Caracciolo 11, e il percorso via mare partirà da Mergellina passando per Nisida, Castel Dell’Ovo e in arrivo di nuovo al molo di Mergellina.