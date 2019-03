Napoli: aperti i cantieri per nuove stazioni della metro. I treni arriveranno a Capodichino

La Regione Campania investirà ben 410 milioni di euro per completare quattro nuove stazioni della linea MetroCampania Nord-Est portando i treni che vengono da Aversa, passando per Giugliano, Mugnano e Melito, fino a piazza Di Vittorio a Napoli, quindi fino a toccare la zona aeroportuale di Capodichino.

A darne notizia è il quotidiano Il Mattino che specifica che le nuove stazioni saranno realizzate a Miano, in via Regione Margherita, a Secondigliano e appunto a piazza Di Vittorio dove basterà realizzare in futuro un tunnel di appena 750 metri per collegare questa rete ferroviaria, gestita dall’Eav, con la linea 1 della metropolitana di Napoli.

I cantieri aperti dall’Eav sono 12 di cui quattro nella zona nord occidentale e le quattro stazioni verranno corredate di opere infrastrutturali, come un parcheggio per 200 auto a servizio della stazione di Secondigliano.

Le quattro stazioni dovranno essere ultimate entro il 2022 mentre quella di Miano dovrà essere ultimata nel corso del 2020. «Andremo a spendere 410 milioni di euro nell’ambito di un investimento complessivo sulla città di Napoli, da parte della Regione Campania, di un investimento complessivo di oltre due miliardi – ha riferito il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca -. I treni saranno a servizio della zona a nord del capoluogo, di quartieri molto popolati come quelli di Miano e Secondigliano fino a toccare l’aeroporto di Capodichino. Vorrei sottolinearlo perché si tratta di uno sforzo enorme mai visto sulla città di Napoli da parte della Regione».

«Stiamo lavorando alla progettazione per completare il sistema di mobilità su ferro nell’area di Napoli per un collegamento tra la stazione di Napoli e la stazione alta velocità di Afragola. Sarà alla fine un intervento di un importantissimo peso finanziario – ha sottolineato De Luca – per centinaia di milioni di euro ma intanto ci dotiamo della progettazione».