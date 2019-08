Napoli è la migliore città in Italia per risparmio nell’illuminazione pubblica

Dopo varie maglie nere conquistate nelle più svariate tematiche ambientali, finalmente alla città di Napoli viene dato un riconoscimento di tutto rispetto.

La città è la prima in Italia per il minor spreco in tema di pubblica illuminazione. A riferirlo è l’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano in uno studio pubblicato di recente sul Journal of Environmental Management.

Il dato positivo per Napoli è ancora più in portante se si considera che in Italia il consumo di energia elettrica pro capite per l’illuminazione pubblica risulta essere il doppio di quello della media europea.

“L’Amministrazione Comunale di Napoli, sin dal 2009, ha aderito al “Patto dei Sindaci” per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea in materia di politiche energetiche“ – ha riferito a Vesuvio Live l’Assessore al Verde ed allo Sport, con delega alla Pubblica Illuminazione – Ciro Borriello-. Gli obiettivi che l’amministrazione sta perseguendo sono volti al miglioramento del servizio pubblico, attraverso una gestione orientata al risparmio energetico ed ai criteri di efficienza ed innovazione delle smart city – continua Ciro Borriello – nonché rivolte all’incremento dei livelli di sicurezza ed alla valorizzazione urbana“.

Risparmio energetico, standard di sicurezza, innovazione tecnologica, applicazioni per le Smart City, rappresentano dunque i punti forza e per questo Napoli viene riconosciuta virtuosa ed all’avanguardia in un servizio pubblico fondamentale.