Napoli: dal 14 aprile riapriranno gli uffici postali provinciali. Ecco l’elenco

A partire da martedì 14 aprile in provincia di Napoli torneranno ad essere operativi alcuni ufficili postali precedentemente chiusi a causa dell’emergnza Coronavirus.

In totale in tutta la Campania saranno ben 74 gli uffici postali che riapriranno dal prossimo martedì. Ovviamente gli uffici postali dovranno garantire la massima sicurezza all’utenza e ai dipendenti, grazie all’adozione di pannelli divisori in plexiglass, all’utilizzo di strisce di sicurezza per garantire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone e le necessarie procedure di sanificazione degli ambienti.

Ecco l’elenco degli uffici postali in provincia di Napoli che riapriranno dal 14 aprile:

Napoli 65

Afragola 2

Licola di Pozzuoli

Panza

Selve

Arola di Vico Equense

Capo Sorrento

Gargani

Monticchio di Massa Lubrense

Polvica di Nola

San Lazzaro

Seiano

Torre Annunziata 2

Poste Italiane invita l’utenza a recarsi negli uffici unicamente per operazioni necessarie e indifferibili. Inoltre, è consigliabile l’utilizzo di guanti e mascherine