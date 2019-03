A Napoli prende il via il Bike Festival, la manifestazione per gli amanti delle bici

Questa mattina Napoli è letteralmente invasa dai ciclisti per il Napoli Bike Festival, la manifestazione giunta all’ottava edizione dedicata alla passione delle due ruote.

Il Napoli Bike Festival è organizzato dall’associazione Napoli Pedala ed è il primo appuntamento dell’ottava edizione del Napoli Bike Festival.

Due sono i percorsi cicloturistici da 100 e 200 chilometri per la prima Randonnée di Napoli, tappa del calendario regionale, nell’anno europeo dedicato al turismo lento. Centinaia di ciclisti provenienti da tutta l’Italia sono partiti questa mattina alle 7 dal Circolo Ilva di Bagnoli e attraverseranno 22 comuni di Napoli, 4 della Provincia di Caserta, il parco Nazionale del Vesuvio, il parco regionale dei Campi Flegrei, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il centro storico di Napoli per poi arrivare al centro storico di Casamale a Somma Vesuviana; il Casale di Teverolaccio a Succivo, fino al punto più a Nord sulle sponde del fiume Volturno a Castel Volturno.

Protagonista assoluto del Bike Race è il panorama che offre ai ciclisti viste spettacolari sul Vesuvio e sul mare.

I prossimi appuntamenti in programma sono per il 12 Maggio con la ciclostorica “La Vulcanica“ e poi il 2 Giugno con il village del NBF per la Festa della Repubblica delle bici per la prima volta nel Parco di San Laise ex area Nato di Bagnoli.